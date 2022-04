PSG : Le clan Mbappé au Qatar, le rendez-vous du siècle !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La famille Mbappé est au Qatar pour négocier son avenir au PSG. Ses avocats arrivent, et la presse espagnole s'emballe bien évidemment. Vers une fin de semaine folle ?

Pendant que Kylian Mbappé frappait encore fort du côté d’Angers pour rapprocher le PSG de son 10e titre de champion de France, sa famille s’est envolée pour le Qatar. Un voyage qui concerne le petit frère de Kylian, Ethan, sa maman mais aussi l’avocate du joueur. Cela démontre que le clan Mbappé entend bien, à un mois de la fin de la saison, étudier toutes les propositions possibles pour son avenir, alors que son contrat arrive à terme au mois de juin. La presse espagnole, et notamment l’émission El Chiringuito, s’est penchée pendant la nuit de mercredi à jeudi sur ce voyage qui fait tout de même trembler l’Espagne. Il ne faut aucun doute que les représentants de l’international français vont se voir présenter le plan du PSG et de l’Emir du Qatar pour le conserver, avec des promesses folles au niveau de son futur salaire, mais aussi des responsabilités dans l’équipe et des joueurs qui seront amenés à la renforcer.

La famille Mbappé au Qatar

Le Qatar peut-il convaincre Kylian Mbappé de rester encore deux années de plus, comme l’espère notamment son père ? Pour les journalistes espagnols, les chances du PSG de garder son champion du monde sont toujours aussi minces. S’il est normal que les responsables qataris tentent le tout pour le tout alors que le Real Madrid est le rêve du joueur, le pressing permanent réalisé auprès de la famille de Mbappé fait quand même quelques dégâts. L’idée de continuer à Paris n’est pas totalement écartée, alors que depuis un an, Florentino Pérez n’a aucun doute sur l’arrivée de son Galactique à Bernabeu. Mais actuellement, la tendance se calme, puisqu’il n’est plus question d’évoquer une date de signature ou de présentation, mais simplement d’essayer de boucler ce dossier.

Un coup de pression envers le Real

Mais il y a un élément qui donne de l’espoir à la presse espagnole dans ce voyage à Doha. En effet, le frère de Kylian, Ethan, et sa mère, ont fait fuiter les images de ce voyage, chacun sur leur compte sur les réseaux sociaux. Pour El Chiringuito, cela ne fait aucun doute, c’est signe que la volonté est de faire savoir que le Qatar met le paquet pour conserver le numéro 7 du PSG. Les négociations auraient très bien pu se mener discrètement à Doha ou à Paris, sans une publication sur Instagram pour le faire savoir. Résultat, ce rendez-vous est plus vu comme un coup de pression auprès du Real Madrid pour faire plier la formation merengue, et accorder à Mbappé encore plus de garanties dans son futur contrat, notamment au sujet d’un droit à l’image qui est devenu crucial dans les négociations. En tout cas, en véritable porte-parole du Real Madrid, le journaliste Josep Pedrerol a assuré que la Maison Blanche n’avait toujours « aucune inquiétude » au sujet de la future signature de Kylian Mbappé chez le géant espagnol.