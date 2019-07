PSG : Le Brésil meilleur sans Neymar, le massacre !

Dans : PSG, Foot Mondial.

Même s'il a retrouvé ses coéquipiers brésiliens après la victoire en demi-finale de la Copa America contre l'Argentine, Neymar est un simple spectateur dans cette épreuve, la star du Paris Saint-Germain s'étant blessé à la cheville lors d'un ultime match de préparation face au Qatar. Et si l'on parle beaucoup du mercato concernant Neymar, au Brésil ce sont surtout les performances de la Seleçao avec ou sans son attaquant vedette qui suscitent des débats. Et dans L'Equipe, Zé Elias, ancien international brésilien et désormais consultant pour ESPN, balance quelques vérités qui piquent sur Neymar.

Car pour celui qui a porté en Europe le maillot de l'Inter ou bien de l'Olympiakos, la star est devenu un handicap pour l'équipe du Brésil. « Pendant le Mondial 2018, Neymar s’est enfermé dans des duels et des un contre un qui ne servaient pas l’équipe mais son intérêt personnel. Il jouait arrêté, loin de la surface, en attendant le duel et la faute. Il fallait qu’il participe au collectif comme il le faisait au Barça. Mais Tite ne l’a pas corrigé, il n’a pas eu le courage et l’a laissé faire. Je pensais que Tite allait mettre Neymar au service de la Seleçao, et pas la Seleçao au service de Neymar. Il a échoué. Encore aujourd’hui, Tite est otage de Neymar », balance sans aucune ménagement Zé Elias au sujet du joueur du PSG. Nul doute que si le Brésil gagne ce dimanche la Copa America ce débat prendra du volume.