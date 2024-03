PSG ‍: Le Barça en victime, Fabian Ruiz calme l’euphorie

Dans : PSG.

Si le Paris Saint-Germain n’a pas hérité du tirage le plus difficile, Fabian Ruiz se méfie du FC Barcelone. Le milieu espagnol estime que les Blaugrana seront de redoutables adversaires en quarts de finale de la Ligue des Champions.

Les avis sont quasi unanimes : le FC Barcelone représente un bon, voire un excellent tirage pour le Paris Saint-Germain en quarts de finale de la Ligue des Champions. Il est vrai que les Parisiens évitent les deux favoris annoncés, à savoir Manchester City et le Real Madrid, et croisent la route d’un cador en difficulté ces dernières années. Pas de quoi tomber dans l’excès de confiance pour Fabian Ruiz. De son côté, le milieu espagnol considère le Barça comme un réel prétendant au sacre.

Fabian Ruiz ne sous-estime pas le Barça

« Au final, nous sommes les huit meilleures équipes d'Europe, a rappelé l’ancien joueur de Naples à Mundo Deportivo. A ce stade, chaque équipe a ses qualités et n'importe quel adversaire sera difficile. Nous savons que le Barça est un très grand club, qui aborde très bien la dernière ligne droite de la Liga et que ce sera une confrontation très équilibrée qui se jouera sur de petits détails. Nous essaierons de la préparer de la meilleure manière et d'arriver avec la meilleure forme possible pour tenter de passer. »

« Mis à part le fait qu'ils aient des joueurs de grande qualité, aussi bien en défense qu'en attaque, je crois que c'est une équipe qui aime beaucoup avoir la possession du ballon. Et une fois qu'elle arrive dans les derniers mètres adverses, elle a des joueurs très rapides dans le un contre un. Devant ils ont des attaquants capables de marquer beaucoup de buts et qui provoquent du danger. On verra ce qui se passera, ce sera une confrontation très difficile, serrée et il faudra bien la préparer », a prévenu l’international espagnol, qui côtoie actuellement les jeunes Blaugrana Lamine Yamal et Pau Cubarsi pendant le rassemblement de la Roja.