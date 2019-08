PSG : Le Barça craque et lâche Dembélé, l'offre XXL pour Neymar va tomber

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Il reste désormais 10 jours avant la fin du marché des transferts, et le FC Barcelone, club annoncé comme le plus chaud pour faire revenir Neymar, n’a toujours pas fait la moindre offre capable de provoquer des négociations avec le PSG.

C’est pourquoi le champion de France a décidé de hausser le ton, prévenant son homologue catalan que, sans offre d’ici à ce vendredi, les discussions seraient interrompues et le transfert du Brésilien ne serait pas envisageable. Une manière de faire comprendre que le Real Madrid serait alors seul aux commandes. Le coup de pression semble avoir fonctionné puisque la RAC 1 annonce que, à l’issue d’échanges très tendus entre les deux clubs, le Barça a accepté de soumettre une nouvelle offre.

Selon la radio catalane, celle-ci aurait toutes les chances de faire mouche. Car elle comprendrait une somme d’argent en cash bien plus élevée que les 50 ME proposés la dernière fois, avec toutefois un paiement échelonné, et surtout un joueur en échange qui plait beaucoup à Thomas Tuchel : Ousmane Dembélé. En dépit du fait que l’ailier français a fait savoir qu’il n’avait pas du tout l’intention de quitter les Blaugrana cet été… Une preuve en tout cas de la détermination du club catalan, et peut-être surtout une réelle approche vers l’accomplissement de ce transfert.