PSG : Le Barça a des principes, il ne veut plus de Neymar

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Recrue vedette du Paris Saint-Germain lors de l’été 2017, Neymar voit pour le moment sa carrière parisienne être freinée par une blessure récurrente au pied.

Néanmoins, son talent est indéniable et le Brésilien avait par exemple porté son équipe dans les phases de poule de la Ligue des Champions. Sera-t-il remis à temps pour aider le PSG à aller au bout de son rêve européen ? Rien n’est moins sûr mais ces pépins physiques ont le mérite de faire passer au second plan son éventuel retour en Espagne. Longtemps annoncé comme intéressé par un come-back, le FC Barcelone a confié par la voix de Jordi Mestre, que cela semblait impossible. Et cela pour plusieurs raisons, qui viennent à la fois de la capitale parisienne et du club catalan.

« Footballistiquement parlant, c’est un super crack, un des meilleurs du monde. Mais bon, personnellement, je crois que, par principe, le Barça ne devrait pas le laisser revenir. D’ailleurs, je pense que c’est très, très, très improbable que Neymar porte à nouveau notre maillot. Premièrement, pour des raisons économiques et ensuite parce qu’il appartient au PSG, dont le président ferait l’impossible pour le retenir », a confié le vice-président du FC Barcelone dans les colonnes de Sport. Une vision des choses qui satisfera certainement le PSG, qui veut bien laisser le Barça monter sur ses grands chevaux si cela lui permet de conserver tranquillement Neymar l’été prochain.