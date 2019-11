PSG : Lallana gratuit à Paris, le coup du mercato 2020 ?

Dans : PSG.

Adam Lallana arrive en fin de contrat à Liverpool et il sera donc libre de signer où il le veut en juin prochain. Et forcément le Paris Saint-Germain semble être le point de chute idéal pour le joueur de 31 ans.

Edinson Cavani va remplacer Zlatan Ibrahimovic au LA Galaxy et pour remplacer El Matador au Paris Saint-Germain, c’est Adam Lallana qui va débarquer de Liverpool, et cela même si le joueur anglais n’a pas du tout le même profil que l’Uruguayen. Tel est le scénario revendiqué par le Mirror ce dimanche. En effet, Lallana arrive dans les derniers mois de son contrat à Liverpool, où l’international anglais est payé 8ME par saison, et Jurgen Klopp ne semble pas réellement vouloir prolonger un joueur souvent blessé depuis un an et dont l’absence n’a pas empêché les Reds de très bien carburer. Le Mirror affirme même que l’entraîneur allemand des champions d’Europe a déjà trouvé le remplaçant d’Adam Lallana en la personne de Ryan Fraser, l’international écossais de Bournemouth.

Concernant Adam Lallana, même si nom a circulé en Chine ou en Major League Soccer, c’est bien le PSG qui aurait l’avantage dans ce dossier. De la même manière que pour Ander Herrera, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo pourraient offrir un salaire conséquent à Lallana, puisque ce dernier est en mesure d’arriver libre de tout contrat au Paris Saint-Germain. Reste que remplacer Edinson Cavani par Adam Lallana peut sembler étrange, même dans la folie du mercato estival, mais pourquoi pas, on a déjà vu plus original.