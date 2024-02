PSG ‍: La vie sans Mbappé débute maintenant, Luis Enrique est cash

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Luis Enrique a surpris tout le monde lors du match entre le PSG et le Stade Rennais ce dimanche au Parc des Princes en prenant la décision de sortir Kylian Mbappé dès l’heure de jeu afin de le remplacer par Gonçalo Ramos.

Le Paris Saint-Germain ne joue pas en Ligue des Champions la semaine prochaine, ce n’était donc pas pour préserver Kylian Mbappé que Luis Enrique a pris la décision de le faire sortir dès l’heure de jeu ce dimanche contre le Stade Rennais. A la 65e minute de jeu, le technicien espagnol a surpris tout le monde en sortant Barcola mais surtout Mbappé afin de lancer dans le match Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Ces dernières années, cela n’est quasiment jamais arrivé à l’ancien Monégasque de céder sa place en cours de partie. Il était donc logique que Luis Enrique soit questionné à ce sujet après la rencontre. La réponse de l’ancien sélectionneur de l’Espagne a été très cash et sans langue de bois. En effet, Luis Enrique a tout simplement expliqué que le PSG devait dès à présent se préparer à la vie sans Kylian Mbappé, lequel a d’ores et déjà annoncé son départ de Paris en tant que joueur libre à la fin de la saison.

"Nous devons apprendre à jouer sans Kylian" 👀



La déclaration de Luis Enrique après la sortie de Kylian Mbappé à la 65ème minute face à Rennes 🫢#PSGSRFC | #Ligue1UberEats pic.twitter.com/q3vN6FHcqy — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 25, 2024

« Avant ou après, tôt ou tard, cela va arriver et il faudra qu'on s'habitue à jouer sans Kylian. Quand je considère opportun qu'il joue, il jouera, quand ce ne sera pas le cas, il ne jouera pas, comme tous les entraîneurs le font avec leurs joueurs. Je veux une compétitivité maximale pour la saison prochaine. Je veux que chaque joueur titulaire dans cette équipe du PSG pense que c’est une grande opportunité. C'est ce que je cherche pour cette saison et pour la saison prochaine. Une compétitivité maximale. C'est ce que j'observe déjà chez mes joueurs » a lancé Luis Enrique, qui ne fera pas dans les sentiments ni dans le social avec Kylian Mbappé en sachant que l’international français ne sera plus au PSG la saison prochaine. Les supporters parisiens seront sans doute sur la même ligne que le coach espagnol à ce sujet.