PSG ‍: La vente miraculeuse d'un bug du mercato ‍!

Par Corentin Facy

En difficulté lors de sa première saison au PSG, Milan Skriniar ne sera pas retenu par le club de la capitale cet été. Luis Enrique ne compte pas sur l’ancien défenseur de l’Inter, qui garde une belle cote en Italie.

Recruté libre l’été dernier, Milan Skriniar a disputé 32 matchs sous les couleurs du Paris Saint-Germain en 2023-2024. Le total de l’international slovaque ne devrait plus évoluer avec le club de la capitale puisque Luis Enrique ne compte plus sur lui. En défense centrale, le technicien espagnol privilégie Marquinhos, Beraldo, Pacho ainsi que Kimpembe et Lucas Hernandez quand ils seront revenus de blessure. Par conséquent, Milan Skriniar a été placé sur la liste des joueurs à faire partir lors de ce mercato estival.

A une semaine de la date limite du marché des transferts, l’ancien capitaine de l’Inter Milan n’a toujours pas reçu d’offre. Il faut dire que son salaire colossal estimé à plus de 1 ME par mois est un sérieux frein pour les potentiels courtisans du roc de 29 ans. Mais selon les informations de Fabrizio Romano, un miracle est possible pour le Paris Saint-Germain dans le dossier Milan Skriniar. En effet, le spécialiste du mercato a dévoilé qu’un transfert en Italie était possible pour le Slovaque d’ici la fin de la semaine.

Skriniar contacté par Antonio Conte

« Attention au retour de Skriniar en Serie A d’ici la fin du mercato. Je ne sais pas pour un intérêt de la Juve, mais attention aux autres clubs italiens, il peut y avoir du mouvement » a révélé le journaliste italien dans un live ce dimanche. Une excellente nouvelle pour le Paris SG, qui pourrait recevoir une proposition d’un club italien. On se demande néanmoins quel club en Série A peut assumer le salaire colossal perçu par le capitaine de la Slovaquie au PSG, avec des émoluments supérieurs à 1 million d’euros par mois. Ce pourrait être le Napoli, puisque le journaliste Tancredi Palmeri assure qu'Antonio Conte a contacté le défenseur pour prendre la température dans ce dossier.

Dans ce dossier, on se dirige peut-être vers un prêt avec une prise en charge partielle du salaire par le Paris Saint-Germain. Une solution pas idéale mais qui pourrait tout de même permettre au club de la capitale d’économiser une partie du salaire XXL de Milan Skriniar.