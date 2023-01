PSG : La sortie de Galtier qui va faire hurler Mbappé

Dans : PSG.

Nasser Al-Khelaifi puis Christophe Galtier l'ont affirmé : l'effectif du PSG est suffisant et il n'y a pas urgence à recruter au mercato hivernal. Voilà qui ne rendra pas heureux Kylian Mbappé, fâché un peu plus tôt dans la saison d'évoluer dans l'axe en attaque.

Va t-on assister au retour du fameux #Pivotgang au PSG ? La question peut être posée au vu du mercato hivernal qui attend le club parisien. Contrairement à certaines années, le PSG ne compte pas dépenser à outrance voire même dépenser tout court. Nasser Al-Khelaifi l'avait concédé du bout des lèvres et Christophe Galtier l'a confirmé en conférence de presse : le PSG n'a pas besoin de recruter cet hiver et ne le fera que pour rééquilibrer son effectif. « Il n’y aura pas d’arrivée s’il n’y a pas de départ, les choses sont claires. […] Moi je suis très heureux de l’effectif que j’ai », a indiqué le technicien parisien juste avant Lens-PSG dimanche soir.

Pas de mercato, Mbappé de nouveau en colère ?

Une stratégie opposée aux envies de Kylian Mbappé sur le sujet. L'attaquant parisien veut évoluer avec les meilleurs joueurs au monde pour gagner le plus possible. Surtout, il avait exprimé le besoin de voir arriver un numéro 9 à Paris, lui permettant de ne plus jouer dans l'axe à l'avenir. Une frustration qu'il avait bien transmis en première partie de saison, notamment après Reims-PSG avec le fameux message #Pivotgang. Mbappé l'a toujours dit, il préfère évoluer sur un côté et laisser l'axe à un vrai attaquant de métier.

L'absence de mercato ne lui permettra donc pas de quitter l'axe au PSG. La presse espagnole, notamment Don Balon, pense que le club parisien commet une erreur avec cette stratégie et s'expose donc à un retour de bâton. Cela va tendre Kylian Mbappé, lequel est réputé pour ne pas cacher sa frustration. De plus, Don Balon souligne que les autres grands clubs, rivaux européens du PSG, investiront durant cette période et prendront de l'avance sportivement. Une affirmation que les Parisiens contrediront en soulignant que les deux meilleurs joueurs du Mondial et même du monde sont dans leurs rangs. Suffisant pour mettre tout le monde d'accord, alors le PSG estime avoir fait suffisamment d'efforts pour se renforcer l'été dernier, au point de zapper le mercato hivernal en toute connaissance de cause.