PSG : La rumeur qui fait trembler Messi et Neymar

Par Guillaume Conte

Lionel Messi et Neymar poussés vers la sortie par un seul homme. C'est le scénario renversant que le PSG pourrait mettre en place cet été afin de changer la face de l'équipe parisienne.

L’été sera chaud à Paris. Comme à chaque fois, puisque les échecs européens rencontrés chaque saison rappellent que le PSG n’a toujours pas trouvé la bonne alchimie entre ses joueurs, entraineurs et dirigeants, pour soulever la Ligue des Champions. Pire, ces deux dernières années, ce sont des échecs dès les 1/8e de finale qui ont marqué les esprits. Les recrutements de plusieurs stars mondiales comme Neymar, Messi ou Sergio Ramos sont pointés du doigt, et la volonté de construire une équipe autour de Kylian Mbappé et façonnée par Luis Campos est en train de prendre le dessus.

Neymar et Messi virés par un seul joueur

Un changement de cap radical pour cet été, ils sont nombreux à l’espérer dans les travées du Parc des Princes. Et cela pourrait vouloir dire se défaire de Lionel Messi et de Neymar. L’Argentin arrive en fin de contrat, il s’agira donc d’un choix que doit faire le PSG comme le joueur. Au niveau du Qatar, on souhaite plutôt conserver le champion du monde, qui demeure la grande star actuelle du football et possède un poids sportif et marketing non négligeable. Concernant le Brésilien, le message est bien différent, et Nasser Al-Khelaïfi rêve de s’en défaire, même si ce sera très difficile avec son énorme contrat pour encore plusieurs années.

La situation pourrait toutefois se décanter avec un seul joueur capable de faire un véritable « strike » chez les stars offensives du PSG. En effet, la rumeur faisant état de l’intérêt de Luis Campos pour Bernardo Silva a fait l’effet d’une bombe dans le vestiaire parisien. Kylian Mbappé apprécie particulièrement le Portugais, qui le servait déjà sur un plateau lorsqu’ils évoluaient ensemble à Monaco. Mais surtout, de par son positionnement et la somme à investir pour le faire venir, qui pourrait approcher les 80 millions d’euros, Bernardo Silva pourrait pousser vers la sortie Lionel Messi. Le positionnement des joueurs rendrait compliqué une possible collaboration, et forcerait ainsi le PSG à tourner la page de l’Argentin.

Le projet Mbappé prend du volume au PSG

Et selon Don Balon, cela pourrait aussi faire coup double, et inciter Neymar à aller voir ailleurs, sachant que le Brésilien a régulièrement confié qu’il avait adoré retrouver Messi à Paris, avec qui il a évolué pendant ses meilleurs années au FC Barcelone. Une seule recrue, pour pousser vers la sortie deux stars énormes et entamer une révolution impensable, c’est en tout cas le scénario dépeint par le média espagnol, et qui ne déplairait pas forcément à Kylian Mbappé. Ce dernier avait déjà oeuvré en coulisses l’été dernier pour essayer de faire partir Neymar, sans succès. Il a désormais encore plus de poids avec les performances décevantes des deux Sud-Américains dans les grands matchs de Ligue des Champions. Au point de convaincre l’Emir du Qatar et Nasser Al-Khelaïfi d’abandonner deux des joueurs les plus connus au monde pour changer le visage du PSG ?