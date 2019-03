PSG : La requête de Pierre Ménès pour l’avenir du Paris SG

Dans : PSG, Ligue 1.

Il sera très difficile de faire en sorte que les Parisiens croient encore en l’avenir de leur équipe en Ligue des Champions désormais. Avec cette nouvelle déconvenue majeure deux ans après Barcelone, le PSG risque de passer pour un éternel looser en Coupe d’Europe, même si le scénario de ce revers fut totalement incroyable. Il n’empêche, le résultat est là et cela pourrait provoquer un changement de cap profond au sein du club de la capitale. Ce n’est pas ce que souhaite Pierre Ménès, pour qui Thomas Tuchel doit rester en place après le bon travail effectué cette saison selon lui, et l’entraineur allemand doit simplement récupérer quelques joueurs importants sur le marché des transferts pour faire enfin de Paris un club capable de répondre présent en Ligue des Champions.

« Evidemment côté parisien, cela va jaser. Les moqueries vont tomber de partout dans les heures et les jours qui viennent. Et c’est vrai que depuis le rachat par les Qataris, ce club souffre d’une sorte d’infirmité européenne profonde. On rappellera aussi que Neymar et Cavani n’étaient là ni à l’aller ni au retour mais cela aurait pu être une excuse si Paris ne l’avait pas emporté 2-0 au match aller. En aucun cas cela ne peut en être une ce mercredi soir. Voilà, à titre personnel, j’espère que cela ne marquera pas la fin de l’ère Tuchel. Je pense que ce garçon a montré beaucoup de qualités et que la saison prochaine, avec une équipe renforcée et avec peut-être un peu moins de malchance au niveau des blessés majeurs, il pourra peut-être mener Paris plus loin que ces dernières saisons. Même si je comprends parfaitement que désormais, plus personne n’y croit. Reste maintenant à espérer que Lyon réalise l'exploit à Barcelone, faute de quoi le foot français vivra encore une saison européenne bien tristounette... », a prévenu le consultant de Canal+ sur son blog, histoire de rappeler que le printemps risquait une nouvelle fois d’être bien morose à Paris. Une sale habitude.