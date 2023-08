Bernardo Silva et le PSG c'est fini ‍!

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Bernardo Silva ne viendra pas au PSG. Le Portugais avait donné son accord au club parisien en début d'été. Néanmoins, Manchester City s'est montré intraitable dans ce dossier et a obligé le PSG a abandonné cette piste un mois avant la fin du mercato.

Avec une pépite comme Bernardo Silva, le PSG aurait sûrement retrouvé de l'éclat cette saison. Cependant, Manchester City s'est vite rappelé qu'un tel talent ne pouvait être remplacé. Luis Campos et le PSG auront fait tout leur possible pour réussir le transfert de l'ancien monégasque. Dès la fin de la saison dernière, les discussions étaient bien avancées avec le milieu. Silva était séduit par le projet parisien et avait donné son accord pour être transféré à Paris. Le seul obstacle dans le dossier aura été Manchester City, une barrière de plus en plus haute au fil de l'été. Les Citizens ont proposé un prix en constante augmentation pour leur Portugais avant de dire stop à un départ.

Trop tard, le PSG doit lâcher pour Bernardo Silva

Le départ de Riyad Mahrez en Arabie saoudite aura été l'épisode déterminant du feuilleton Silva. A partir de là, impossible pour City de lâcher deux ailiers dans le même mercato. Surtout que Pep Guardiola a clamé plus d'une fois son amour pour Bernardo Silva. Un joueur irremplaçable et invendable pour Manchester City. Une position ferme qui a désormais raison des ambitions parisiennes. Selon le journal Le Parisien, le PSG a définitivement abandonné la piste Silva cet été. A moins d'un mois de la fin du mercato, les dirigeants parisiens préfèrent se lancer sur une piste moins compliquée pour améliorer l'effectif de Luis Enrique.

🔵 INFO LE PARISIEN | Bernardo Silva, le milieu de terrain portugais de Manchester City, ne rejoindra pas Paris cet étéhttps://t.co/9Yq3G4hS2G — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) August 1, 2023

« À chaque fois que nous avons contacté Manchester City pour Bernardo, la réponse a toujours été la même : On ne le vend pas car il n’existe pas un autre joueur au monde comme lui. C’est pour ça que nous gardons Bernardo », a indiqué une source proche du dossier au Parisien. C'était d'autant plus mission impossible que Manchester City, propriété d'Abu Dhabi, n'a jamais voulu faire de cadeaux à son rival qatari possesseur du PSG. Pour ce dernier aspect, il sera intéressant de voir si Manchester City résistera également à Barcelone alors que Bernardo Silva veut rejoindre le club catalan. Si ce n'est pas le cas, on sera alors sur une simple stratégie anti-PSG de Manchester City.