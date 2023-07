PSG ‍: La prochaine recrue arrive, c’est bouclé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG et Majorque ont trouvé un accord pour le transfert de Kang-in Lee. Le jouer sud-coréen sort d’une saison pleine en Liga, et à 22 ans, il intéressait du beau monde. Paris a finalisé un accord autour d’un transfert à 22 millions d’euros, affirme L’Equipe ce samedi midi. Le milieu international a déjà passé ses examens médicaux avec la cellule spécialisée du club de la capitale, et devrait donc s’engager dans les prochaines heures, maintenant qu’il est revenu de ses matchs avec la Corée du Sud. Kang-in Lee va s’engager pour cinq saisons avec le PSG.