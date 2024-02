PSG ‍: La grosse erreur de Mbappé

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

S'il n'a pas encore annoncé publiquement sa décision, Kylian Mbappé a bien prévenu ses dirigeants et ses coéquipiers qu'il allait partir du Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Une grossière erreur de sa part selon un expert du mercato.

Paris se prépare à vivre sans Kylian Mbappé, véritable leader offensif depuis la saison 2017/2018 où il est quasiment sans cesse le meilleur buteur de la Ligue 1 et le joueur parisien le plus prolifique, notamment en Ligue des Champions. Lors de la dernière journée du championnat, à la surprise générale, Luis Enrique a pris la décision de sortir le capitaine de l'équipe de France à l'heure de jeu, contre le Stade Rennais. Un choix mûrement réfléchi pour le technicien espagnol qui a par la suite expliqué qu'il fallait s'habituer à jouer sans l'attaquant de 25 ans. Pour Yvan Le Méé, Kylian Mbappé a annoncé bien trop tôt sa décision de quitter le PSG car désormais, il n'a plus aucune influence et risque de moins jouer jusqu'à la fin de la saison.

Une fin de saison difficile pour Mbappé à Paris ?

« Mbappé a annoncé tôt qu'il partait. C'était trop tôt selon moi. Maintenant, il est à la merci de son entraîneur et de son club. Évidemment que s'ils n'ont pas besoin de lui, ils vont moins le faire jouer » a affirmé l'agent de joueurs sur la Chaîne L'Équipe. Compte tenu de l'importance offensive de Kylian Mbappé, il est toutefois peu probable que Luis Enrique se passe à répétition des services du champion du monde, notamment en raison de l'incapacité des autres attaquants à se montrer fréquemment décisifs. Cependant, la direction parisienne souhaite probablement préparer le futur du PSG, sans Kylian Mbappé. Paris a encore de grosses échéances cette saison, avec la Ligue des Champions et le 1/8e de finale retour face à la Real Sociedad, ainsi que la Coupe de France et la Ligue 1. L'ancien prodige de l'AS Monaco devrait encore avoir un rôle important à jouer.