PSG : La grosse concession de Leonardo pour vendre Neymar

Dans : PSG, Mercato.

Face à la fermeté du Qatar pour récupérer au moins 200 ME avec Neymar, il y a en face la fin du marché des transferts, la volonté du joueur de partir, et les offres timorées des clubs intéressés.

Le Paris Saint-Germain est forcément tenu de prendre en compte ces considérations pour faciliter le départ du Brésilien, jusqu’à un certain point bien évidemment. Et dans cette optique, Leonardo a reconnu auprès des clubs intéressés une grosse concession. A savoir que le champion de France ne compte plus forcément récupérer 200 ME en cash pour son numéro 10. Désormais, L’Equipe assure que les dirigeants parisiens accepteront une proposition comptant des joueurs dans l’échange, mais avec au minimum 100 ME dans la balance.

C’est bien ce qu’a réalisé le Real Madrid, qui a immédiatement proposé cette somme avec Gareth Bale, James Rodriguez et Keylor Navas dans l'échange. Mais le club madrilène l’a bien compris, cela ne veut pas dire pour autant que le PSG allait accepter de récupérer tous les remplaçants ou joueurs indésirables pour laisser filer Neymar en contrepartie. Néanmoins, face au forcing du clan du Brésilien, qui n’a toujours pas l’intention de reporter le maillot parisien, les dirigeants franciliens sont bien obligés de négocier à la baisse, tout en essayant de ne pas perdre la face.