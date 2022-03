PSG : la fuite de la vidéo de Mbappé expliquée

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Ce lundi, c'est tout le PSG qui a tremblé quand Kylian Mbappé a été touché à l'entraînement par son coéquipier Idrissa Gueye. Un incident en interne mais qui a pu être visionné par tous sur les différents médias et sur internet.

Le PSG attire beaucoup l'attention en France et les caméras ne sont souvent jamais loin quand les Parisiens ont un ballon. Mais, lundi après-midi, ce n'est pas un match du PSG qui a mobilisé les antennes des différentes chaines sportives mais bien un entraînement. Plus précisément, un incident lors de la session dirigée par Mauricio Pochettino. Idrissa Gana Gueye est venu s'essuyer les crampons sur le pied de Kylian Mbappé, provoquant le cri de son jeune équipier et des frissons dans le dos des suiveurs du PSG. À 48 heures du match retour face au Real Madrid, on a vite craint une blessure du meilleur joueur parisien mais heureusement il tiendra sa place à Bernabeu.

Une vidéo virale due à une fuite dans le corps médical ?

Plus peur que de mal vraisemblablement mais un émoi puissant chez les supporters parisiens pendant plusieurs heures. Il faut dire que le contact a été visible partout, rapidement, sous tous les angles avec un grand nombre de ralentis. Un épisode inhabituel dans le quotidien des grands clubs. Si ce type d'incident est déjà arrivé par le passé, cette surmédiatisation et la fuite de la vidéo sont eux beaucoup plus rares.

🎙 @Tanziloic : "C'est une fuite involontaire. Quand un joueur est blessé, il se rend dans un hôpital privé. Des vidéos sont montées par le club pour le médecin. Et ensuite, ces vidéos peuvent se perdre, il suffit qu'un médecin la transfère à quelqu'un..." pic.twitter.com/fGYa3qcYw4 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 8, 2022

Une interrogation qui est venue à l'esprit de Jérôme Rothen. Dans son émission Rothen s'enflamme, il a interrogé Loic Tanzi sur les conditions dans lesquelles une telle vidéo a pu se répandre. Pour celui qui suit le PSG pour RMC, ceci n'est pas commun et résulte d'une fuite. « C’est les images du club. C'est une fuite involontaire de la part du club. Quand un joueur est blessé, il se rend dans un hôpital privé. Des vidéos sont montées par le club pour les médecins extérieurs au club. Et ensuite, ces vidéos peuvent se perdre, il suffit qu'un médecin la transfère à quelqu'un. Ça peut aller très vite et sortir dans les médias », a t-il expliqué. Au vu de la faible gravité de la blessure, il aurait été préférable pour le cœur des supporters parisiens que le secret de cette blessure soit mieux préservé.