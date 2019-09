PSG : Tuchel peut remercier Neymar, personne ne parle du jeu pourri

Dans : PSG, Ligue 1.

Avec le début de la Ligue des Champions, le PSG va devoir sacrément accélérer car la saison est désormais réellement lancée.

Si le club de la capitale ne se retrouve pas dans un groupe aussi musclé que la saison passée, une défaite à domicile d’entrée de jeu compliquerait sérieusement les choses. Et c’est sans Neymar, suspendu, que le PSG va devoir affronter le Real Madrid. De quoi inquiéter Stéphane Bitton, pour qui, si le dossier du Brésilien a beaucoup fait parler, cela a permis surtout de faire oublier l’absence totale de jeu dans l’organisation actuelle de Thomas Tuchel.

« On avait promis l’enfer à Neymar, il y a surtout eu du mécontentement. Mais le garçon a des ressources, et il a été très professionnel. Il a surtout du talent et il l’a montré. Avec ou sans Neymar, ce n’est pas la même chose, et il va falloir en tenir compte. Le PSG a besoin de Neymar pour élever son niveau de jeu parce que pour l’instant c’est le grand vide. Vous me direz qu’il manquait Mbappé et Cavani. Il faut laisser le temps à Tuchel pour trouver la bonne formule mais c’est inquiétant. Neymar risque de nous manquer face au Real Madrid dès mercredi… La semaine est importante car dimanche ce sera aussi Lyon qui réussit bien à domicile contre Paris », a livré le consultant de France Bleu, qui ne veut surtout pas voir Choupo-Moting débuter un gros match avec le PSG, sans quoi la formation francilienne risque bien d’être encore plus inoffensive que face à Strasbourg.