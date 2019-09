PSG : La filouterie à 35 ME de Leonardo dévoilée au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Monaco.

A la surprise générale, le Paris Saint-Germain a officialisé en fin de mercato le départ d’Arthur Zagre à Monaco. Jugé en interne comme l’un des jeunes les plus prometteurs du club, le polyvalent gaucher s’est engagé en faveur du club princier contre un chèque de 10 ME. Néanmoins, le Paris Saint-Germain va garder un œil très attentif à la progression du joueur puisqu’au micro de RMC Sport, son agent Philippe Nabe a confirmé que Leonardo avait inclus dans le deal une clause de rachat à hauteur de 35 ME.

« Arthur est un garçon qui doit évoluer dans une équipe qui tient la balle et qui a un certain niveau technique. Donc c’est pour ça qu’on a rencontré cette difficulté de ne pas passer par un prêt en Ligue 2, mais de devoir rebondir dans une équipe de haut niveau, qui est passée par un achat directement. La complication était là, surtout que Paris n’était pas vendeur, il faut le préciser (...) Oui, il y a une clause de rachat à hauteur de 35M€ pour le PSG, c’est ça. On a dû user d’ingéniosité avec Leonardo, parce que l’idée pour Paris n’est pas de laisser partir le meilleur espoir de la formation, mais on ne pouvait pas rester dans ces conditions avec si peu de garanties » a indiqué l’agent d’un Arthur Zagre qu’on pourrait donc revoir au Paris Saint-Germain s’il venait à exploser du côté de Monaco…