PSG : La fête de Neymar peut aider Paris !

Dans : PSG, Ligue 1.

Même quand il est blessé, Neymar réussit à générer bien des commentaires, mais aussi des critiques. Et sa fête d'anniversaire, lundi soir au Pavillon Gabriel, a fait couler beaucoup d'encre et de salive, la présence de ses coéquipiers du Paris Saint-Germain, 24h après la défaite à Lyon et 48h avant le match de Coupe de France ce mercredi contre Villefranche faisant bondir de nombreux consultants. Mais pour un ancien préparateur physique d'un club de Ligue 1, consulté par Le Parisien, cette fête n'a rien de grave, sauf si elle a dégénéré. Au contraire même, elle pourrait avoir permis aux footballeurs du PSG de travailler l'esprit de groupe

« S’il n’y a pas eu de consommation d’alcool ni une veille tardive dans la nuit, il n’y a pas de risque. On peut voir cela d’un mauvais oeil du fait de la défaite à Lyon et de la semaine importante qui arrive, mais on peut aussi se dire que, mentalement, cette fête tombait à pic pour se retrouver ailleurs que sur un terrain et en discuter. Après, s’il y a eu certains excès, tout dépend des proportions que cela a pris et s’il s’agissait de titulaires ou non », explique ce spécialiste. On peut toutefois rappeler que l'argument du collectif renforcé avait déjà été utilisé l'an dernier, et qu'on avait vu ensuite contre le Real Madrid que tout cela était du pipeau.