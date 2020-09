PSG : La différence entre Liverpool et Paris, ça choque Courbis

Dans : PSG.

Finaliste de la Ligue des Champions, le Paris SG espère bien remettre cela en fin de saison et enfin conquérir la couronne européenne.

Pour le moment, à 10 jours de la fin du marché des transferts, l’optimisme n’est pas de mise au regard de l’effectif parisien. Thomas Tuchel possède toujours des stars mondiales comme Di Maria, Mbappé, Verratti et Neymar, mais Cavani et Thiago Silva sont partis, et aucune arrivée majeure n’est à souligner. Icardi, Rico et Kurzawa ont été rattrapés par la manche, tandis que Florenzi compense le départ de Meunier. Au milieu de terrain, il manque encore du monde pour imposer sa loi sur les grands d’Europe. L’idée de faire venir Tiémoué Bakayoko, qui ne trouve pas sa place à Chelsea, est en discussions, et cela a le don de séduire Rolland Courbis. Mais pour le consultant de RMC, le franco-ivoirien ne correspond pas à un recrutement d’un ténor européen.

« Quand on se souvient de ce joueur, on pense surtout à l’année du titre avec Monaco, il y a déjà quatre ans. Je le trouvais redoutable avec Fabinho. Mais quand l’un ou l’autre était associé avec Moutinho, c’était déjà moins solide. Je n’ai pu avoir que de bons échos sur son sérieux professionnel. Un prêt permettrait au PSG d’avoir un an pour réfléchir. Après, quand on voit Liverpool récupérer Thiago Alcantara, là, on n’est pas dans la même catégorie », a souligné l’ancien entraineur de Bordeaux et de l’OM, pour qui le PSG ne peut pas tenter des prêts partout en Europe, et se construire une équipe de premier plan au niveau d’un potentiel vainqueur de la Ligue des Champions. A charge de Leonardo de faire quelques miracles dans les derniers jours du mercato.