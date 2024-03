PSG ‍: La déclaration de Fabian Ruiz qui va motiver le Barça

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG se frottera prochainement au Barça en quarts de finale de la Ligue des champions. Du côté de certains joueurs parisiens, on est particulièrement confiants.

Le PSG et le Barça s'affronteront pour une place en demi-finales de la Ligue des champions dans les prochaines semaines. Forcément une double confrontation très attendue par les fans et observateurs des deux formations rivales. Surtout que les deux formations sont dans une belle forme. Parmi les joueurs forts du PSG, on peut compter Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Les deux champions du monde 2018 auront beaucoup à montrer face à un adversaire qu'ils connaissent bien. Pour Fabian Ruiz, Paris peut se considérer comme favori avec de tels joueurs même si l'affrontement ne s'annonce pas aisé.

Mbappé et Cubarsi, Fabian Ruiz a hâte

Qualification pour les quarts de finale. 🔴🔵 pic.twitter.com/GVbuld3pJ3 — Kylian Mbappé (@KMbappe) March 5, 2024

Devant la presse ces dernières heures avant la rencontre amicale entre l'Espagne et le Brésil, le milieu de terrain du PSG n'a pas fait dans la langue de bois avant de jouer le Barça. L'Espagnol en a aussi profité pour donner son avis sur l'affrontement entre Mbappé et la pépite Pau Cubarsi. « Nous nous considérons comme des favoris. Nous nous considérons comme l’une des huit meilleures équipes d’Europe. Nous sommes là et nous venons ici avec de bonnes sensations, avec une dynamique très positive, mais tout comme Barcelone, qui se porte très bien. Ce seront des matches très serrés et compétitifs qui se joueront sur de petits détails. Nous devons être concentrés pour que les détails tombent en notre faveur et que nous puissions passer, ce qui serait une très belle chose à faire. Kylian Mbappé et Pau Cubarsi ? Pau est en train de montrer, dans les quelques matches qu’il a joués, à quel point il est bon. C’est pour cela qu’il est en équipe nationale. Ces derniers jours, nous l’avons très bien vu, c’est un grand garçon, avec un grand avenir, et c’est un plaisir de l’avoir avec nous. Nous connaissons déjà Kylian, il joue à un haut niveau depuis de nombreuses années et a prouvé qu’il était l’un des meilleurs au monde. Ce sera un beau duel. Heureusement, nous avons Kylian dans notre équipe et il nous donne un avantage supplémentaire. Nous espérons que le duel se déroulera dans notre sens », a dans un premier temps indiqué Fabian Ruiz, qui connait bien les forces et faiblesses de ses deux coéquipiers.

Dembélé, un atout majeur pour le PSG

Sur sa lancée, Fabian Ruiz est également revenu sur l'importance d'Ousmane Dembélé pour le PSG, lui qui connait bien le Barça et qui sera reçu sans doute avec hostilité par le public catalan : « Depuis qu’Ous est arrivé, c’est un joueur important pour nous. Il nous apporte quelque chose de différent dans l’équipe. Nous savons que c’est un grand joueur, en raison de sa vitesse, il domine les deux jambes et pour nous, c’est un joueur très important. Sur le plan personnel, je m’entends très bien avec lui, il est à côté de moi dans le vestiaire et c’est un homme très calme et normal. Nous sommes heureux qu’il soit avec nous car il nous aide beaucoup ». Des déclarations qui devraient assurément motiver le Barça pour se surpasser et prouver que son ancien joueur a fait le mauvais choix en quittant la formation de Xavi.