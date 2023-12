PSG ‍: La cellule mercato en surchauffe, 10 noms fuitent pour janvier ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le mois de janvier pourrait être complètement dingue au PSG, avec la volonté de renforcer l'équipe à plusieurs postes, et des noms qui sortent à un mois du mercato.

Arrivé cet été au Paris Saint-Germain, Luis Enrique n’a pourtant pas eu beaucoup de poids dans le mercato parisien. L’entraineur espagnol a subi les départs de plusieurs stars, et même d’un Neymar dont il était fan quand il travaillait au FC Barcelone. Lionel Messi, Sergio Ramos et d’autres joueurs comme Marco Verratti ont laissé la place à une génération tricolore et plus jeune, pour des résultats convaincants en Ligue 1, mais plus limites en Ligue des Champions, le juge de paix du PSG depuis 10 ans. Le match à Dortmund sera forcément décisif, mais cela n’empêche pas Paris de s’activer au mois de janvier.

Moscardo, première recrue mais dernier arrivé ?

Alors que des rumeurs faisait état d’un mercato calme étant donné des moyens encadrés, la tendance serait en réalité complètement différente. Selon le compte PSGInside-Actus, bien renseigné sur l’actualité du PSG, Luis Campos ne va pas beaucoup dormir d’ici la fin du mois de janvier. Le conseiller du président, responsable du recrutement, s’active déjà pour essayer de boucler le transfert de Gabriel Moscardo, qui pourrait être signé en janvier, pour n’arriver que l’été prochain. Pour le reste, que ce soit par le biais d’un transfert direct ou d’un prêt avec ou sans option d’achat, le compte spécialisé affirme que c’est une dizaine de joueurs qui est ciblée.

Les problèmes de Warren Zaïre-Emery et désormais Fabian Ruiz poussent le PSG à recruter un milieu. A ce poste, le PSG vise Kephren Thuram (Nice), Manu Koné (Mönchengladbach), l’international portugais Joao Neves (Benfica Lisbonne) et enfin a un coup de coeur pour Pierre-Emile Hojbjerg, le costaud milieu de terrain de Tottenham. Du beau monde pour compléter un poste où Luis Enrique se sent clairement un peu juste pour une grosse deuxième partie de saison.

L’autre priorité est le poste d’arrière gauche, où le retour de Nuno Mendes est toujours délicat, tandis que Lucas Hernandez dépanne très correctement à un poste qui ne devrait plus être le sien à l’avenir. Résultat, Luis Campos se penche sur différents profils, et notamment le Niçois Melvin Bard, mais aussi José Gaya (Valence), ou Valentin Barco (Boca Juniors) ainsi que Ferdi Kadioglu, ancien grand espoir du football néerlandais qui a pris la nationalité turque et évolue désormais au Fenerbahçe. Des pistes très variées donc, mais qui démontrent que le PSG n’a pas envie de perdre de temps.

De plus, le Champion de France s’autorise aussi un joker sur un poste offensif, même s’il semble bien pourvu dans ce secteur de jeu. Mais si une opportunité se présente pour le virevoltant Johan Bakayoko, qui ne sera toutefois pas bradé par le PSV Eindhoven, le PSG passera néanmoins à l’action pour la pépite belge qui a déjà quasiment 10 sélections avec les Diables Rouges à seulement 20 ans.