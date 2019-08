PSG : L'offre de Barcelone pour Neymar va horrifier le Qatar

Dans : PSG, Ligue 1.

On l'a appris ce lundi grâce à la RAC1, une réunion a eu lieu il y a quelques heures en présence de Josep Maria Bartomeu afin d'établir une offre écrite pour convaincre le Paris Saint-Germain d'accepter le transfert de Neymar d'ici la fin du mercato. Si dans un premier temps, la radio catalane n'avait pas les détails de cette proposition que devra valider Doha, Gerard Romero, journaliste pour RAC1, vient de donner quelques informations sur cette offre. Et le moins que l'on puisse dire est qu'à priori cela va rire jaune du côté du Qatar et des bureaux du PSG.

Car le FC Barcelone n'a pas mis une montagne de cash et des joueurs convoités par le PSG dans ce document, mais juste une offre de prêt payant avec une option d'achat que le reporter de RAC1 qualifie de similaire à celle que le Barça vient de signer avec le Bayern Munich pour le transfert de Philippe Coutinho. Sauf si le montant du prêt payant dépasse les 100ME et l'option d'achat presque autant, l'offre écrite du club espagnol risque de finir dans une poubelle d'un bureau qatari. De quoi forcément énerver Neymar, mais la star brésilienne du Paris Saint-Germain ne semble pas valoir plus que cela du côté de Barcelone.