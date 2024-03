PSG ‍: L'équipe B contre l'OM, il traite Luis Enrique de génie

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Ce dimanche soir, le PSG pourrait aborder le classique à Marseille sans plusieurs de ses titulaires et notamment Kylian Mbappé. Un choix tactique discutable de Luis Enrique, approuvé néanmoins par l'ancien coach du PSG Luis Fernandez.

Même si le PSG est devenu un club hors normes pour la Ligue 1, le classique face à l'OM reste un match spécial pour les supporters. Largement favoris de la rencontre, les Parisiens pourraient aligner une équipe fortement remaniée sur la pelouse du Vélodrome. C'est en tout cas le souhait émis par Luis Enrique. Kylian Mbappé risque notamment de débuter sur le banc de touche dimanche soir. Un choix fort qui peut inquiéter les supporters parisiens, et qui vexe déjà les journalistes français. Cela peut être assimilé à un manque de respect pour l'OM, cette affiche et les téléspectateurs de la Ligue 1.

Luis Enrique pense déjà au futur et à la C1

La principale excuse de l'entraîneur du PSG est le calendrier démentiel qui attend ses joueurs. Trois jours après le déplacement à Marseille, le club parisien accueille Rennes en demi-finale de la coupe de France. Une semaine plus tard, ce sera le quart de finale aller de Ligue des champions contre le FC Barcelone. Autant dire qu'un match de Ligue 1, même un classique, est secondaire quand le PSG possède 10 points d'avance en tête du classement. Ancien entraîneur du club, Luis Fernandez comprend parfaitement la logique et l'état d'esprit de Luis Enrique. En plus, il estime que cela va améliorer le niveau des remplaçants parisiens comme il l'a expliqué sur RMC.

🗣️💬"Qu'on aime ou qu'on aime pas, dans sa vision, il est en train de faire le bon parcours avec le PSG", Luis Fernandez, invité de Stephen Time, dit comprendre le choix de Luis Enrique en cas de turnover à Marseille. pic.twitter.com/VoPHoPhiQI — Stephen Time (@StephenTimeRMC) March 30, 2024

« Oui, je le comprendrai car j’ai été un spécialiste de la sorte dans les années où j’ai eu l’occasion d’être un entraîneur. Le turnover pour moi, c’était une priorité. Pourquoi ? Parce que cela maintient un groupe dans une volonté, dans une motivation, une envie que tout le monde puisse prouver à son entraîneur qu’il peut jouer. Là, il y a un match face à Marseille. L’entraîneur, il a pratiquement déjà gagné le championnat, il a une demi-finale de coupe de France mercredi contre Rennes et il y a ce fameux Barça qui va arriver. Le PSG devra être dans les meilleures dispositions. Moi, depuis qu’il est arrivé, je vois son fonctionnement, je le regarde, je l’observe, j’ai discuté avec des joueurs. Lui, pour le moment dans sa vision, il est en train de faire le bon parcours avec le PSG », a t-il analysé dans l'émission Stephen Time. Il est vrai qu'un succès final en Ligue des champions effacerait n'importe quelle déconvenue dans le classique, chez les supporters comme chez les dirigeants parisiens.