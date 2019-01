PSG : L'énorme coup approche, De Jong brise le silence sur son avenir

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Le Paris Saint-Germain s’active sur plusieurs fronts en ce qui concerne le marché des transferts.

Il y a les joueurs qui peuvent signer dès ce mois de janvier pour renforcer l’équipe, et qui ne seront probablement pas des noms ronflants du football européen. Et il y a le travail des dirigeants pour prendre celui qui représente l’avenir à ce poste, à savoir Frenkie De Jong. Toujours aussi concentré sur son jeu avec l’Ajax Amsterdam, son club formateur, le Néerlandais est ardemment courtisé par le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Dernièrement, le club français semble avoir pris les devants malgré le forcing des Catalans. Et pour ce transfert qui n'aura de toute façon lieu qu’en juillet, le jeune milieu a affiché sa préférence : conclure la transaction très prochainement pour se concentrer sur le terrain. Dans tout cela, garder son choix secret sera impossible selon lui.

« Je ne sais pas si je vais dire au public ce que je vais faire. Garder cela sous silence sera difficile, alors nous devons peut-être le dire. Bien sûr, je n’entrerai jamais dans les détails. Parfois, je me dis que j'aimerais que ce soit fini. Je ne vais pas prendre de décision de façon hâtive, mais je préfère que la situation soit claire pour moi assez rapidement », a confié Frenkie De Jong à Fox Sports. L’impatience du joueur de l’Ajax démontre en tout cas que le dénouement est proche, pour ce transfert annoncé à près de 70 ME, et dont le club vainqueur se sera assuré l’arrivée d’un élément jeune, déjà expérimenté et très courtisé.