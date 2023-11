PSG ‍: L'Emir du Qatar à Madrid pour un buteur à 150 ME

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Mercredi soir, le Real Madrid reçoit Naples en Ligue des champions. Une affiche qui aura lieu sous les yeux de Nasser Al-Khelaifi. Le président du PSG ira observer une cible de son club mais aussi du Real l'été prochain : Victor Osimhen.

Qui a dit que le PSG et le Real Madrid ne pensaient qu'à Kylian Mbappé ? Dans un marché européen où les grands attaquants sont difficiles à dénicher et à attirer, il faut avoir plus d'un atout dans sa manche. Outre Mbappé et Haaland, un jeune attaquant impressionne l'Europe ces dernières saisons : Victor Osimhen. Le Nigérian a marqué 6 fois cette saison en Serie A mais surtout 31 fois toutes compétitions confondues la saison passée. Des statistiques folles tout comme son prix qui dépasse les 100 millions d'euros. Mais, la situation d'Osimhen à Naples laisse espérer les grands clubs européens. Le Real Madrid, qui reçoit justement Naples mercredi, en fait partie tout comme le PSG.

Nasser Al-Khelaifi ne vient pas à Madrid en ami

Florentino Perez, grand fan du joueur nigérian, pourra se faire un avis au stade Bernabeu quand Osimhen va croiser le fer avec son Real Madrid. Mais, il n'aura pas l'exclusivité de cette observation. En effet, selon le média Defensa Central, le président du PSG Nasser Al-Khelaifi fera le déplacement à Madrid pour prendre place en tribunes mercredi soir.

El gesto de Osimhen cuando vio por primera vez el nuevo Bernabéu: no se lo podía creerhttps://t.co/LuUVYEI7RO — Defensacentral.com (@defcentral) November 28, 2023

Le joueur est voulu directement par l'Emir Al-Thani. Le PSG pense pouvoir convaincre Naples à hauteur de 100 millions d'euros. Les Napolitains, moins performants cette saison, sont loin d'être qualifiés pour la prochaine Ligue des champions. En plus, la relation entre Osimhen et Naples s'est détériorée à cause de publications moqueuses envers l'attaquant sur les réseaux sociaux. Reste à savoir si le PSG veut le Nigérian en tant que futur remplaçant de Mbappé ou complément offensif du Français. Dans ce second cas, le PSG donnerait un double coup de massue au Real Madrid en le privant de deux cibles offensives le même été.