PSG : L’avenir du Real Madrid, ce n’est clairement pas Mbappé

Ancien président du gouvernement espagnol entre 2011 et 2018, Mariano Rajoy n’a jamais caché sa passion pour le football. Il vient de délivrer une petite phrase qui a marqué les esprits.

Deux titres de champions d’Espagne en 11 ans, le Real Madrid n’est plus aussi dominateur dans son pays. Malgré les titres européens acquis, ce qui n’est pas négligeable non plus, le FC Barcelone arrive à inverser la tendance, ce qui a le don d’énerver au plus haut point Florentino Pérez. Après des années de sagesse, le président merengue a déjà commencé à relâcher les cordons de la bourse cet été, avec notamment la signature d’Eden Hazard. Mais l’été prochain, il vise clairement Kylian Mbappé pour ce qui serait le plus gros transfert de l’histoire du football. Mais pour Mariano Rajoy, le problème du Real Madrid ne vient pas de là. Pour voir la Maison Blanche dominer à nouveau l’Espagne, il suffit que Lionel Messi mette un terme à sa carrière. Aussi simple que cela.

« Est-ce que le futur du Real Madrid se nomme Kylian Mbappé ? Non. Le futur du Real Madrid, c’est quand Lionel Messi ira jouer en Australie », a balancé l’ancien Premier Ministre auprès de l'agence EFE. Ce grand fan du Real Madrid a en tout cas beaucoup fait sourire en Espagne, résumant au talent de l’Argentin du Barça les difficultés du Real Madrid à remporter la Liga. Il est vrai qu’avec un Real renforcé par Mbappé et un Messi qui finira bien par arrêter, la donne pourrait changer de l’autre côté des Pyrénées.