PSG ‍: L'attaquant préféré de Luis Enrique sur le départ ‍?

Par Corentin Facy

Malgré de lourds investissements pour recruter Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, l’option n°1 de Luis Enrique en attaque se nomme Marco Asensio. Mais l’international espagnol a la cote au mercato.

La saison dernière, Luis Enrique a rapidement installé Marco Asensio en position de faux numéro neuf, avant que l’international espagnol ne se blesse et que Kylian Mbappé prenne ensuite la place. En ce début de saison, l’ancien meneur de jeu du Real Madrid a de nouveau les faveurs de son entraîneur, qui l’a installé à la pointe de l’attaque du Paris Saint-Germain après la blessure de Gonçalo Ramos lors de la première journée. Auteur d’un but et de deux passes décisives, Marco Asensio est le prototype du joueur idéal aux yeux de son entraîneur, qui aime son état d’esprit, sa participation au jeu et sa faculté à créer des occasions avec sa patte gauche.

Mais à deux ans de la fin de son contrat, qui expire en juin 2026, les courtisans de Marco Asensio commencent doucement à pointer le bout de leur nez. Et à en croire les informations du média turc Spor, Galatasaray est très chaud à l’idée de récupérer le joueur représenté par Jorge Mendes l’été prochain. Le club turc va perdre Victor Osimhen, qui n’est que prêté par Naples et qui sera trop cher pour être recruté et pour lui succéder, les dirigeants de Galatasaray verraient d’un très bon oeil la venue de Marco Asensio. Le président Dursun Özbek est en mesure de distribuer de gros salaires, y compris pour des joueurs sur la trentaine, comme cela a été fait par le passé avec Dries Mertens ou encore Wilfried Zaha.

Luis Enrique tient beaucoup à Asensio

En ce sens, Marco Asensio pourrait voir cette destination favorablement, d’autant plus que la concurrence serait beaucoup moins forte qu’au PSG. La question est maintenant de savoir quelle sera la position du champion de France en titre, avec un joueur en fin de contrat dans deux ans. Paris devra sans doute trancher entre deux options, une prolongation de l’international espagnol ou une vente, avant que celui-ci arrive en juin 2025 dans sa dernière année de contrat. On imagine en tout cas que Luis Enrique fera son maximum pour conserver Marco Asensio, comme il l’a fait avec Fabian Ruiz l’été dernier, alors que le PSG avait l’opportunité de vendre le milieu de terrain de la Roja après son Euro sublime. Ce dossier sera en tout cas une belle occasion de voir qui a le dernier mot au Paris Saint-Germain sur le marché des transferts en juin prochain.