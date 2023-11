PSG ‍: Kylian Mbappé se rate et reçoit deux avertissements

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré un but sur penalty à la dernière minute, décisif dans la course à la qualification pour le PSG, Kylian Mbappé n’a pas réussi son match contre Newcastle mardi soir en Ligue des Champions.

Aligné aux côtés de Kang-in Lee, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé sur le front de l’attaque, Kylian Mbappé n’a pas brillé contre Newcastle. Peu trouvé en profondeur, le capitaine du Paris Saint-Germain n’a pas provoqué beaucoup de danger pour la défense très regroupée des Magpies. En fin de match, le n°7 du PSG s’est tout de même montré décisif en inscrivant un but importantissime sur penalty. Mais globalement, la prestation de « KM7 » est insuffisante au vu de son statut et de son niveau. Sur le plateau de la Chaîne L’Equipe après la rencontre, deux consultants ont fait part de leur déception face au match de Kylian Mbappé contre Newcastle.

𝟿𝟽 𝚖𝚒𝚗𝚞𝚝𝚎𝚜 𝚎𝚝 𝟷𝟾 𝚜𝚎𝚌𝚘𝚗𝚍𝚎𝚜 ⏱️@KMbappe a inscrit 🆚 Newcastle le but le plus tardif de l'histoire du Paris Saint-Germain toutes compétitions confondues. ⚽️#PSGNEW I #UCL pic.twitter.com/HmOnDmIMSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 28, 2023

Jérôme Alonzo estime qu’un joueur d’un tel calibre n’a tout simplement pas le droit de passer à côté d’un match aussi décisif en Ligue des Champions alors que le PSG a été mené 1-0 presque tout le match avant de revenir au bout du temps additionnel. « On parle de Kylian Mbappé, c’est le joueur qui est censé t’apporter dans ce genre de match quelque chose que les autres n’ont pas. Or, mise à part cette talonnade géniale qui amène Barcola au but sur l’action où Barcola tire à côté, je ne vois pas cet éclair. Il y a la double frappe à la fin, il y a un frémissement de temps en temps mais par rapport au joueur qu’il est et qu’il devrait être, je trouve que c’est insuffisant » estime l’ancien gardien du Paris Saint-Germain, globalement déçu par la prestation de l’ancien Monégasque.

Mbappé doit faire beaucoup plus au PSG

L’analyse est similaire pour Ludovic Obraniak, qui ne manque pas de souligner que Kylian Mbappé a créé quelques occasions. Mais c’est pour l’ancien Lillois un minimum au vu du niveau de l’attaquant parisien, qui se doit de faire beaucoup plus quand son équipe est dans le dur comme c’était le cas mardi soir contre Newcastle. « Mbappé rate la première occasion, il doit mettre un plat du pied et il y a but. Derrière, oui il arrive à faire 20 bonnes minutes, à faire deux ou trois crochets et à mettre ses coéquipiers dans de bonnes conditions, ça me parait être le minimum syndical pour un joueur comme lui. Sur le match de Newcastle, il n’est pas imprégnant, à la mi-temps il n’avait gagné qu’un seul duel sur sept. Même un joueur comme Dembélé m’a fait une bien meilleure impression » a analysé Ludovic Obraniak qui, comme Jérôme Alonzo, reste sur sa faim après le match de Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG a pourtant écopé d’une bonne note dans L’Equipe avec un 6/10 que certains trouveront sans doute un peu surpayé.