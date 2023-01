PSG : Kylian Mbappé au Real, merci Chelsea !

Dans : PSG.

Kylian Mbappé est toujours une cible du Real Madrid au mercato, bien que l’attaquant du PSG ne soit pas la priorité du club espagnol.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. À tout moment, l’attaquant français peut activer une clause afin de prolonger son contrat jusqu’en 2025. S’il ne le fait pas, alors le PSG pourrait envisager une vente de son champion du monde lors du prochain mercato. Dans ce cas, plusieurs cadors européens risquent de manifester leur intérêt pour Kylian Mbappé, le Real Madrid en premier lieu. Courtisan n°1 de l’attaquant parisien l’été dernier, le champion d’Espagne en titre a été échaudé et ne fait plus de Mbappé sa priorité. Si une fenêtre s’ouvre en revanche, il est clair que le Real tentera sa chance pour recruter l’homme qui a mis la planète football à ses genoux cet hiver lors de la Coupe du monde au Qatar.

Bellingham et Mbappé au Real, plus rien n'est impossible

Un sacré dilemme va toutefois se poser au Real Madrid car selon le site Defensa Central, il est établi au sein du club merengue que Kylian Mbappé ne sera pas la priorité du prochain mercato. En effet, l’objectif principal de Florentino Pérez est de renforcer son milieu de terrain, Toni Kroos et Luka Modric étant sur la pente descendante. Révélation du Mondial 2022 au Qatar, la star anglaise Jude Bellingham est la priorité absolue du Real Madrid. Problème : le Borussia Dortmund ne cédera pas son jeune capitaine pour moins de 100 millions d’euros. Dès lors, est-il possible pour le Real Madrid d’investir des sommes colossales lors du même mercato en recrutant à la fois Bellingham mais également Kylian Mbappé ? Selon le site Defensa Central, plus rien n’est impossible désormais comme l’a prouvé Chelsea lors de ce mercato en dépensant sans compter.

Chelsea rend toutes les folies possibles

Une arme utilisée par les Blues lors de ce mercato hivernal pourrait être dégainée par le Real Madrid dans le but de signer à la fois Kylian Mbappé et Jude Bellingham l’été prochain : les contrats à très longue durée. Cet hiver, Chelsea n’a pas hésité à faire signer des contrats de sept ans ou plus à Benoit Badiashile ou encore à Mykhaylo Mudryk. Un moyen pour les Blues d’étaler sur de très longues années les paiements et l’amortissement des joueurs recrutés et ainsi de contourner les règles d’un fair-play financier de moins en moins strict. A en croire le média espagnol, le Real Madrid envisagerait fortement d’utiliser cette méthode pour Jude Bellingham et Kylian Mbappé, d’autant plus qu’il s’agit de joueurs relativement jeunes. Reste maintenant à voir, en ce qui concerne la star du Paris Saint-Germain, s’il sera possible de trouver un accord cet été avec le club parisien alors que selon The Athletic, Nasser Al-Khelaïfi ne s’interdit pas de réclamer jusqu’à 400 millions d’euros pour son joyau.