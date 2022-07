PSG : Kylian Mbappé au Real Madrid, c'est fini de pleurer !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cet été, Kylian Mbappé a fait le choix de prolonger au PSG plutôt que de rejoindre le Real Madrid lors du mercato. Mais chez les Merengue on est convaincu que la star française finira par venir.

Libre de tout contrat, Kylian Mbappé a fait le choix de prolonger au Paris Saint-Germain malgré l’offre du Real Madrid, un club qu’il souhaitait pourtant rejoindre il y a tout juste un an. A la surprise générale, le champion du monde 2018 a donné sa préférence au PSG, ce qui n’a pas manqué de choquer et de décevoir en Espagne, où les Socios du Real Madrid imaginaient déjà Kylian Mbappé au côté de Karim Benzema sur la pelouse de Santiago Bernabeu. Suivi par le club merengue depuis de longues années, le numéro 7 du PSG va donc continuer sa route en Ligue 1, mais la question se pose déjà pour la suite. Selon Dani Ceballos, actuel joueur du club madrilène, il ne fait aucun doute que Kylian Mbappé portera tôt ou tard les couleurs blanches du Real Madrid. Une évidence pour le milieu de terrain espagnol, lequel s’est exprimé à ce sujet dans l’émission El Chiringuito.

Mbappé au Real Madrid, une signature inévitable

« Une signature pour le Real Madrid ? Mbappé. Je pense que Kylian jouera un jour à Madrid » a lancé Dani Ceballos après que les journalistes lui aient demandé la signature dont il rêvait pour le Real Madrid. Aux yeux du milieu de terrain espagnol, au temps de jeu réduit cette saison avec Carlo Ancelotti mais qui a tout de même foulé la pelouse du Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions contre Liverpool, il ne fait aucun doute que Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid. Reste qu’à force de se prendre des râteaux de la part de la star tricolore, le club merengue et son président Florentino Pérez pourraient se lasser. Et définitivement tourner la page de Kylian Mbappé, même s’ils n’ont pas profité de ce mercato pour prendre un autre crack offensif tel qu’Erling Haaland par exemple, le Norvégien ayant rejoint Manchester City.

Pour l’heure, le Real Madrid continue de faire confiance à son explosif duo composé de Karim Benzema et de Vinicius Junior, lesquels ont guidé le club vers la Ligue des Champions cette saison. Mais évidemment, plus on se rapprochera de la fin du contrat de Kylian Mbappé avec le PSG et plus la pression va augmenter du côté de Santiago-Bernabeu. Car même s'il y a eu de la haine contre le joueur français, pour preuve les maillots à son nom brûlés à proximité du Stade de la France avant la finale de la C1, les supporters madrilènes sont prêts à tout oublier si après le Paris Saint-Germain Mbappé choisit de rejoindre, enfin, Madrid. Reste à savoir ce qu'en pense le joueur parisien et l'Emir du Qatar.