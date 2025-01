PSG ‍: Kvara débarque, Luis Enrique fait une promesse à Doué

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

L’arrivée très prochaine de Khvicha Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain pousse Luis Enrique à la réflexion concernant Désiré Doué, lequel devrait être replacé dans l’axe à l’avenir.

Depuis le début de la saison, Luis Enrique utilise Désiré Doué en tant que remplaçant de Bradley Barcola sur l’aile gauche de l’attaque. Un pari au résultat mitigé : l’ancien Rennais montre parfois quelques belles folies et s’est récemment montré décisif, mais ne parvient pas non plus à s’affirmer complètement. Le mercato hivernal ne devrait d’ailleurs pas jouer en sa faveur. Le Paris Saint-Germain s’apprête à officialiser l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia en provenance du Napoli. Luis Enrique compte utiliser le Géorgien sur l’aile gauche de son attaque. De quoi rebattre totalement les cartes du secteur offensif. Pour Désiré Doué, pas de panique puisque son entraineur a un plan bien précis pour l’aider à progresser.

Désiré Doué, de l’aile à l’axe

Selon les informations de Djamel, spécialiste du PSG sur X, Luis Enrique a bien eu une discussion avec Désiré Doué au sujet de son temps de jeu il y a quelques semaines. Avec l’arrivée prochaine de Khvicha Kvaratskhelia, l’ancien Rennais était inquiet de son temps de jeu à venir en cas de recrutement d’un ailier. Mais pas d’inquiétude à avoir car l'ex-coach du FC Barcelone a tout prévu. Pour l’entraineur du Paris Saint-Germain, Doué a toutes les qualités requises pour évoluer dans l’axe, ce qui le replacerait beaucoup plus au cœur du jeu. Pour le joyau français, ce ne serait d’ailleurs pas une nouveauté. Avec Rennes, il évoluait déjà en tant que milieu de terrain dans une formation en 4-4-2.

Faut-il comprendre que Doué aura du temps de jeu dans l’entrejeu ou plutôt en tant que faux-neuf ? Pour rappel, Luis Enrique assume vouloir utiliser un attaquant de pointe aux qualités d’un meneur de jeu afin de garder le contrôle sur le ballon. Les prochaines échéances donneront rapidement le ton.