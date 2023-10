PSG Kurzawa sifflé et moqué pour son retour improbable au Parc

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Luis Enrique aime bien prendre tout le monde à contre-pied et il l'a encore prouvé lors du match PSG-Strasbourg en faisant entrer en jeu en toute fin de match Layvin Kurzawa. Un retour qui a provoqué des réactions mitigées.

Les supporters du PSG se sont probablement pincés pour y croire, puisqu’à la 82e minute du match entre Paris et Strasbourg, et alors que son équipe menait 3-0, Luis Enrique a décidé de faire entrer Layvin Kurzawa à la place de Carlos Soler. Un remplacement accueilli par les sifflets très sonores des fans parisiens transis de froid dans les tribunes du Parc des Princes. Pire encore, à chaque fois que le défenseur français de 31 ans touchait le ballon, cela était accueilli par des « olé » clairement chambreurs à destination de celui qui est sous contrat avec Paris jusqu’en 2024.

Pour Kurzawa, ce retour sous les huées n’est pas réellement une surprise, l’ancien Monégasque ayant bien compris que le public ne voulait plus réellement de lui. Il est vrai que le natif de Fréjus n’avait plus joué une seule seconde sous le maillot du PSG depuis un match nul contre Rennes le 5 mai 2021. Prolongé de manière totalement surprenante, à la demande de Leonardo en 2020, Layvin Kurzawa avait ensuite enchaîné les blessures et les mises au placard, avant d’être prêté la saison passée à Fulham sans aucune suite. Alors que ce samedi Le Parisien affirmait que le défenseur devait être poussé vers la sortie au mercato d'hiver, Luis Enrique a lui fait passer un autre message.