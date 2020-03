PSG : Koulibaly objectif n°1 du Qatar, rendez-vous pris !

Dans : PSG.

A la recherche d’un défenseur central pour combler le futur départ de Thiago Silva, le PSG fait plus que jamais de Kalidou Koulibaly sa priorité au mercato.

Ces derniers jours, les rumeurs évoquant un intérêt du Paris Saint-Germain pour Gabriel, le prometteur défenseur central de Lille, sont nombreuses. Effectivement, Leonardo suit avec beaucoup d’attention les prestations du Brésilien des Dogues. Mais dans l’esprit du directeur sportif brésilien, Kalidou Koulibaly est toujours la priorité absolue pour succéder à Thiago Silva en défense centrale la saison prochaine. Une information confirmée par l’insider Abdellah Boulma sur son compte Twitter, lequel a carrément indiqué qu’une rencontre était d’ores et déjà planifiée entre la direction du Paris SG et l’entourage du solide défenseur sénégalais de Naples.

« Une rencontre est d’ores et déjà prévue entre Fali Ramadani, agent de Kalidou Koulibaly et Leonardo dans les semaines à venir. Ce dernier veut absolument convaincre le napolitain de rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain » a écrit le journaliste, pour qui il n’y a donc plus de place au doute, Kalidou Koulibaly est bien la seule et unique priorité du Paris Saint-Germain au poste de défenseur central. Dans ce dossier, trouver un accord avec le joueur, qui a déjà acheté un appartement à 4 ME à Paris, ne sera certainement pas le plus compliqué. En revanche, la tâche sera bien plus ardue au moment de négocier avec Aurelio De Laurentiis, le président de Naples. Car le dirigeant italien réclame une somme aux alentours de 100 ME pour lâcher l’un de ses meilleurs joueurs, alors que sa clause libératoire passera officiellement à 150 ME le 30 juin prochain.