PSG ‍: Kolo Muani zappé, Monaco a trouvé mieux

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG cherchera à vendre quelques joueurs indésirables cet hiver. Randal Kolo Muani en fait partie, lui qui ne rentre plus du tout dans les plans de Luis Enrique.

Luis Enrique disait que ses choix parleraient pour lui. Et bien, ils ont parlé. En effet, Randal Kolo Muani ne fait plus partie de ses plans, lui qui a peu à peu perdu du crédit aux yeux de l'Espagnol. Un sacré désaveu pour le joueur mais aussi pour le PSG, qui avait investi 90 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international français. Mais Luis Enrique veut tourner la page, et RKM s'est fait une raison. L'ancien de Francfort est ouvert à un départ, lui qui sait en plus qu'il ne manquera pas de propositions. En Premier League et en Bundesliga, son profil reste apprécié. C'est aussi le cas en France, avec un intérêt présent de l'AS Monaco. Cependant, l'attaquant parisien n'est pas vu comme une priorité par le club de la Principauté.

Monaco prêt à laisser tomber pour Randal Kolo Muani ?

Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter et de L'Equipe, l'AS Monaco veut tenter le coup pour s'offrir l'international costaricien Manfred Ugalde (22 ans). Ce dernier joue sous les couleurs du Spartak Moscou depuis quelques mois et impressionne avec ses 16 buts en 22 matchs disputés. A noter que d'après L'Equipe, Ugalde était initialement une piste pour l'été prochain mais que la récente blessure de Folarin Balogun a changé les plans monégasques. Si le club de la Principauté veut acquérir le Costaricien, il faudra néanmoins mettre le prix. Le Spartak ne compte pas brader sa pépite, évaluée à un peu moins de 20 millions d'euros. Un prix qui resterait moins élevé que celui qui serait demandé par le PSG pour Randal Kolo Muani si un prêt avec option d'achat était envisagé.