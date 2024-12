PSG ‍: Kolo Muani va se venger

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Une fois de plus écarté par Luis Enrique pour le déplacement à Lens en Coupe de France ce dimanche soir, Randal Kolo Muani est poussé vers la sortie par le PSG. Mais l’international français ne compte pas se laisser faire.

L’histoire entre Randal Kolo Muani et le Paris Saint-Germain n’est pas un long fleuve tranquille et ce n’est pas l’attaquant de l’Equipe de France qui dira le contraire. Recruté pour près de 100 millions d’euros bonus compris il y a un an en provenance de Francfort, le joueur de 24 ans n’entre définitivement plus dans les plans de Luis Enrique. Pour le troisième match consécutif, le coach espagnol de 54 ans n’a pas retenu l’ancien Nantais dans son groupe pour le déplacement à Lens ce dimanche soir en 32e de finale de la Coupe de France. Le message est clair pour Randal Kolo Muani, invité à se trouver un nouveau club dès le mercato de janvier.

Kolo Muani à Manchester City, Guardiola contacte le PSG en urgence https://t.co/KccPbDJvKS — Foot01.com (@Foot01_com) December 22, 2024

Les destinations probables sont nombreuses dans la presse, de Manchester United à la Juventus Turin en passant par le Borussia Dortmund ou encore l’AS Monaco et plus récemment… Manchester City. Mais Randal Kolo Muani ne l’entend pas de cette oreille et n’a visiblement pas l’intention de se laisser dicter son avenir par Luis Enrique. La preuve, le compte insider PSG Inside Actu révèle sur son compte X que contre toute attente, le vice-champion du monde pourrait faire le choix inattendu de rester au Paris Saint-Germain.

Kolo Muani veut rester, stupeur au PSG

« Il n’a pas réellement envie de partir » indique notre confrère, pour qui il ne serait donc pas étonnant de voir Randal Kolo Muani rester au PSG malgré son temps de jeu désormais réduit à néant. Pour une surprise, cela en serait une de taille si jamais l’ancienne gâchette de Francfort faisait le choix de rester dans la capitale française. Cette décision pourrait surtout gâcher le mercato du Paris SG, qui compte sur le départ de son attaquant pour récupérer une somme à ensuite réinvestir sur Victor Osimhen ou un autre joueur offensif. A n’en pas douter, « Kolo » réussirait à merveille son coup de se venger du PSG s’il prenait la décision de rester, ce qui n’arrangerait pas en revanche sa relation avec Luis Enrique.