Osimhen au PSG, Kolo Muani à Monaco, l’hiver sera chaud

Le PSG envisage deux grosses opérations pour bouleverser une attaque qui n'a pas donné satisfaction cette saison.

Le mercato d’hiver est souvent considéré comme un marché d’ajustement. Et à la vue de la première partie de saison du PSG, il y a clairement besoin de changer des choses. Notamment en attaque où Paris n’a pas réussi à marquer les esprits en Europe, payant clairement le départ non compensé de Kylian Mbappé. S’il y a une victime dans les choix de Luis Enrique, c’est bien Randal Kolo-Muani, qui ne se retrouve même plus dans le groupe parisien sur ces dernières rencontres. Le joueur a bien compris qu’il allait être impossible pour lui de gratter des minutes dans ces conditions, quand son entraîneur préfère jouer sans avant-centre plutôt que de l’utiliser. Résultat, l’AS Monaco s’est positionné pour connaître les conditions de l’arrivée de l’international français, affirment conjointement L’Equipe et RMC. L’ASM a besoin de sang neuf devant, notamment avec les blessures répétées de Folarin Balogun. Toutefois, le club de la Principauté ne foncera pas les yeux fermés, ne voulant pas non plus mettre en danger tout son équilibre financier avec un joueur qui a été payé 90 millions d’euros il y a 18 mois de cela par le PSG.

🔴 𝗥𝗔𝗡𝗗𝗔𝗟 𝗞𝗢𝗟𝗢 𝗠𝗨𝗔𝗡𝗜 𝗘𝗦𝗧 𝗦𝗢𝗟𝗟𝗜𝗖𝗜𝗧𝗘́ 𝗣𝗔𝗥 𝗠𝗢𝗡𝗔𝗖𝗢 ! ❤️🤍



Il suscite également l'intérêt de clubs anglais et allemands.



🗞️ @RMCsport pic.twitter.com/WXZxGs9b9Y — Vibes Foot (@VibesFoot) December 20, 2024

Un dossier à suivre, et qui pourrait être facilité par la volonté du champion de France de faire de la place devant, afin de tenter de faire signer Victor Osimhen. Suivi depuis deux ans par le PSG, l’attaquant nigérian rêve de retrouver l’Europe par la grande porte, lui qui a été prêté par Naples à Galatasaray. En cas de très belle offre, le club italien pourrait changer d’avis notamment si cela atteignait les 75 ME demandés. Il faudrait alors convaincre Naples, le club turc également qui a son mot à dire, et aussi Luis Enrique, qui n’a pas encore donné le feu vert pour la venue de l’ancien Lillois selon RMC. Autant dire que le dossier est complexe surtout qu’Osimhen ne forcera pas un départ si ce n’est pour une offre impossible à refuser.