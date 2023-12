PSG ‍: Kolo Muani va exploser, merci Mbappé et Dembélé

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Décevant pour ses premiers pas sous le maillot du Paris Saint-Germain, surtout compte tenu des grandes attentes placées en lui après son gros transfert, Randal Kolo Muani va essayer de faire taire les critiques en 2024.

Recruté dans le cadre d’un transfert de 80 millions d’euros dans les dernières heures du mercato estival, Randal Kolo Muani est pour l’instant très loin de faire l’unanimité à Paris. Malgré cinq buts et deux passes décisives en Ligue des Champions et en L1, l’international français n’est pas encore le grand buteur que le PSG attendait. Conscient d’avoir déçu les supporters parisiens, qui l’ont d’ailleurs pris en grippe sur les réseaux sociaux, le buteur de 25 ans veut monter en puissance en 2024 aux côtés de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, ses compères d’attaque. « C’est génial de jouer avec eux en sélection et en club. Maintenant, c'est à nous d'améliorer et de parfaire notre alchimie », a récemment expliqué RKM sur le magazine Gaffer. Même si Luis Enrique donne parfois sa confiance en Gonçalo Ramos, l’autre buteur du PSG, le coach espagnol a souvent aligné le trio français. Et d’après Bernard Mendy, la triplette Kolo Muani - Mbappé - Dembélé a de l’avenir, surtout si l’ancien Nantais arrive à retrouver son meilleur niveau.

« Luis Enrique doit insister avec le trio français »

🔴🔵 Mbappé-Kolo Muani-Dembélé : faut-il insister avec ce trio ?



🎙️ @mendy_bernard sur Kolo Muani : "Ce n'est pas un problème tactique, c'est un problème technique"#EDG pic.twitter.com/upjZGxnlC7 — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) December 28, 2023

« Mbappé - Kolo Muani - Dembélé : faut-il insister avec ce trio ? Oui, je pense qu’ils sont compatibles. Il y a une très bonne relation entre les trois. J’ai bien aimé les dernières déclarations de Kolo Muani, quand il dit qu’il va se mettre plus au travail. Il a digéré son gros transfert. Il a 25 ans, mais il vient de très loin, il a éclos sur le tard. Kolo Muani apporte de la profondeur au jeu du PSG. Quand Mbappé rentre au coeur du jeu, il peut combiner sur les côtés aussi. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème tactique, c'est un problème technique pour Kolo Muani. Sa première touche n’est pas bonne, à cause de la pression je pense. J’espère qu’il va se relâcher en deuxième partie de saison. Il a quand même quelques statistiques. Je pense que Luis Enrique doit insister avec le trio français, qui peut avoir une bonne connexion sur le terrain », a lancé le consultant de La Chaîne L'Équipe, qui espère que Kolo Muani mettra tout le monde d’accord pour le bien du PSG, et de l’équipe de France aussi en vue de l’Euro 2024.