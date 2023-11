PSG ‍: Kolo Muani titulaire c'est fini, Daniel Riolo stoppe le gâchis

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Comme avant chaque match de Ligue des Champions, l’incertitude concerne le poste d’avant-centre entre Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos dans la composition du PSG à quelques heures de la réception de Newcastle.

Recrue phare du Paris Saint-Germain dans la dernière ligne droite du mercato cet été, Randal Kolo Muani peine à s’imposer comme un joueur essentiel au sein de l’équipe de Luis Enrique. Au poste d’avant-centre, c’est pour l’instant le grand flou dans l’esprit du coach parisien avec trois joueurs en bataille pour une place entre Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos et Marco Asensio. Face à Monaco vendredi soir, c’est l’attaquant portugais qui a eu les faveurs de Luis Enrique avec réussite puisque l’ancien buteur de Benfica a marqué.

Daniel Riolo vote Gonçalo Ramos plutôt que Kolo Muani

Au-delà des statistiques, la présence de Gonçalo Ramos permet à Kylian Mbappé de rester sur le couloir gauche tandis qu’avec un joueur très mobile comme Kolo Muani, le vice-capitaine du PSG se retrouve parfois à permuter et à se retrouver dans l’axe. Préférant nettement lorsque Mbappé est à gauche, Daniel Riolo a milité sur RMC pour une installation de Gonçalo Ramos à ce poste d’avant-centre au Paris Saint-Germain dans les semaines à venir et notamment pour le match contre Newcastle au Parc des Princes mardi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gonçalo Ramos 🇵🇹 (@goncaloramos88)

« Kolo Muani a démarré les matchs de Ligue des Champions du PSG pour l’instant mais je continue d’insister, Gonçalo Ramos est meilleur dans le système que veut mettre en place Luis Enrique. Je milite toujours pour Gonçalo Ramos avec un Kylian Mbappé sur la gauche pour profiter de sa vitesse. On ne voit plus les grandes accélérations de Mbappé, c’est pas qu’il ne le fait plus mais il le fait moins car il est sans arrêt vers le centre. Cela me perturbe un peu, il a modifié son jeu, il veut faire le meneur de jeu… Je ne sais pas si c’est ce que j’attends de lui. Moi j’attends de Mbappé ses accélérations, ce qu’il fait quand il marque contre Milan. Je reste convaincu que Mbappé doit être en haut à gauche. Le PSG ne montre pas encore beaucoup de certitudes, parfois c’est très bien et parfois ils passent au travers » a analysé Daniel Riolo, qui avait déjà égratigné Kolo Muani lors de la trêve internationale en marge des matchs de l’Equipe de France et qui n’accroche pas du tout avec l’ex-attaquant de Francfort pour le moment. Reste à voir si Luis Enrique partagera ce sentiment et donnera sa préférence à Gonçalo Ramos ce mardi contre Newcastle.