PSG ‍: Kolo Muani éjecte brutalement le flop Gonçalo Ramos

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Discret depuis son arrivée au PSG, Gonçalo Ramos a peu de chances d’être titulaire contre le Borussia Dortmund. Randal Kolo Muani pourrait être préféré au buteur portugais pour épauler Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

Recruté par le Paris Saint-Germain pour la coquette somme de 80 millions d’euros bonus compris lors du mercato estival, Gonçalo Ramos n’a toujours pas fait trembler les filets en Ligue 1. L’ex-attaquant du Benfica Lisbonne a pourtant été titularisé à trois reprises, mais il a pour le moment été incapable de forcer la décision en inscrivant son premier but dans le championnat de France. Sans concurrence en début de saison, Gonçalo Ramos est désormais opposé à Randal Kolo Muani pour le poste de numéro neuf au PSG.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’international français part avec une longueur d’avance, notamment en raison de son entente avec Dembélé et Mbappé, ses deux coéquipiers en Equipe de France. Au-delà de ça, l’ex-buteur de Nantes s’est montré décisif dès ses premières minutes avec le PSG en adressant une passe décisive à Kylian Mbappé face à Nice ce vendredi soir lors de la défaite parisienne au Parc des Princes (2-3). A en croire les informations de L’Equipe, le choix de Luis Enrique pour le poste d’avant-centre contre le Borussia Dortmund, mardi en Ligue des Champions, n’est pas encore arrêté.

Gonçalo Ramos déçoit, le PSG va lancer Kolo Muani

Mais la tendance est clairement à une titularisation de Randal Kolo Muani en l’absence de Marco Asensio, utilisé avec réussite en pointe mais forfait pour ce match. « Très discret et peu en réussite » comme l’écrit le journal L’Equipe, Gonçalo Ramos a de grandes chances de s’asseoir sur le banc. En cas de titularisation face à un club qu’il connait bien pour avoir évolué en Bundesliga la saison dernière, Randal Kolo Muani aura des points à marquer pour s’imposer de manière durable et indiscutable comme le n°9 du Paris Saint-Germain. Nul doute que Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé feront le maximum pour le faire briller. Pour le reste, la composition ne devrait pas réserver de surprises avec notamment les retours dans le onze de Marquinhos et d’Ugarte par rapport à l’équipe qui a débuté face à Nice vendredi soir.