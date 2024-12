PSG ‍: Kolo Muani claque la porte et s'en va

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Totalement inutilisé par Luis Enrique au PSG, Randal Kolo Muani s’est résolu à l’idée de quitter la capitale française. Et selon la presse anglaise, le buteur de 24 ans a fait le choix de rejoindre la Premier League.

Après avoir brillé à l’Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani espérait vivre un conte de fée au Paris Saint-Germain, où il a été transféré pour près de 100 millions d’euros il y a un an et demi. Le buteur de l’Equipe de France n’entre cependant pas dans les plans de Luis Enrique, qui ne l’a même pas retenu dans le groupe pour les matchs contre Lyon, Monaco et Lens avant la trêve hivernale. Un signal fort de la part du coach du PSG, qui souhaite voir partir Randal Kolo Muani lors du mois de janvier. Un message reçu cinq sur cinq par l’ancien Nantais, qui a acté le choix de quitter le Paris SG cet hiver selon Team Talk.

Kolo Muani vers l'Angleterre, le PSG le prive de vacances https://t.co/bdNX4baCwN — Foot01.com (@Foot01_com) December 25, 2024

Mais le média britannique a apporté davantage d’informations sur l’avenir du buteur de 24 ans, lequel aurait pris la décision de s’envoler vers l’Angleterre pour la suite de sa carrière. Courtisé par Chelsea, Arsenal ou encore Manchester United, Randal Kolo Muani a l’embarras du choix et malgré des intérêts en Ligue 1 (Monaco) ou en Italie (Juventus Turin), le joueur et son entourage veulent tenter l’aventure anglaise selon le média spécialisé. Il ne reste plus qu’à faire le bon choix pour « Kolo », priorité de Ruben Amorim à Manchester United selon notre confrère Fraser Gillan.

Kolo Muani opte pour la Premier League

Les Red Devils représentent donc une option sérieuse pour Randal Kolo Muani… au même titre que Chelsea. Une arrivée chez les Blues « intéresse » le joueur parisien, séduit par le discours et la philosophie d’Enzo Maresca mais qui sait aussi que la concurrence sera énorme à Stamford Bridge. Enfin, une surprise n’est pas à exclure avec une offre de dernière minute d’un club peu cité jusqu’à présent : Tottenham. La crise couve chez les Spurs, 12es de Premier League en ce début de Boxing Day et une offre en mode panic-puy est possible pour l’avant-centre du Paris SG.

L'attaquant parisien aura en tout cas de multiples choix et ne devra pas se tromper, après 18 mois décevants dans la capitale tricolore. Au vu des clubs intéressés et de l’engouement suscité par son joueur, le PSG peut de son côté espérer une belle vente ou dans le pire des cas, un prêt avec une belle option d’achat en fin de saison. Sans doute pas de quoi retomber sur ses pattes après avoir lâché 100 millions d’euros en août 2023, mais au moins de quoi se consoler pour Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos.