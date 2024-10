PSG ‍: Kolo Muani à Aston Villa, l’énorme surprise de l’hiver

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

En difficulté avec le Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani a été proposé à la plupart des cadors anglais ces derniers jours. Parmi eux, Aston Villa, qui dispute la Ligue des Champions cette saison sous les ordres d’Unai Emery.

L’avenir de Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain s’écrit de plus en plus en pointillés. L’attaquant, recruté près de 100 millions d’euros bonus inclus en provenance de Francfort en toute fin de mercato 2023, n’a inscrit que deux buts cette saison toutes compétitions confondues, alors que son principal concurrent au poste de numéro 9, Gonçalo Ramos, est blessé à la cheville depuis la première journée. L’ancien nantais ne profite pas de son temps de jeu pour se montrer suffisamment, si bien que Luis Enrique a ouvert la voie à un départ dès cet hiver. Proposé à la plupart des gros clubs anglais ces derniers jours, le joueur de 25 ans est apprécié par une écurie en particulier, et il s’agit d’Aston Villa, qualifié pour la Ligue des Champions cette saison.

Kolo Muani vers Aston Villa dans les prochains mois ?

🔴🔵✅ 🏃‍♂️ Kolo Muani s'est entraîné aujourd’hui, comme prévu, pour tester sa cheville.



🔙 Il reprendra l'entraînement collectif de manière progressive demain. De nouveaux tests seront alors effectués.



🗞 L’Equipe pic.twitter.com/X6li8jkXze — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) October 20, 2024

Selon les informations du journaliste Graeme Bailey, les Villans, qui ont remporté leurs trois premières rencontres de C1 pour leur grand retour au devant de la scène européenne, ont également vu les intermédiaires du joueur le proposer dans le club de Birmingham. L’opération ne sera pas simple à concrétiser pour les pensionnaires de Villa Park, puisque le joueur est encore sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSG. Pour renforcer son attaque, l’entraîneur espagnol, qui peut déjà compter sur deux très bons buteurs avec Ollie Watkins et Jhon Duran, peut attirer un joueur capable de jouer sur différents postes de l’attaque et qui brille un peu plus avec sa sélection. Luis Enrique ne le retiendra probablement pas, mais la direction parisienne ne le bradera pas. Ne reste plus qu’à savoir si Aston Villa compte passer à l’action dans ce dossier dès cet hiver.