PSG : Kimpembe vendu à Chelsea, le Barça est dans le coup

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG multiplie les pistes cet été lors du marché des transferts. Mais le club de la capitale sera sans doute amené à faire quelques sacrifices. Presnel Kimpembe est concerné.

Depuis son arrivée au PSG en tant que conseiller sportif, Luis Campos travaille dur pour renforcer l'effectif de Christophe Galtier. Pour le moment, Hugo Ekitike et Vitinha ont rejoint le club de la capitale. Ces deux joueurs devraient être accompagnés par d'autres profils dans les prochains jours. Mais toutes les arrivées que le PSG veut faire cet été seront faites en fonction des ventes. Les champions de France cherchent notamment à se renforcer en défense. Milan Skriniar (Inter) ou encore Gonçalo Inácio (Sporting) sont pistés. Mais il est aujourd'hui difficile d'imaginer un de ces deux joueurs signer sans un départ majeur dans ce secteur de jeu. Depuis quelques semaines, le nom de Presnel Kimpembe circule du côté de Chelsea. Son profil plait beaucoup à son ancien entraîneur au PSG, Thomas Tuchel.

Kimpembe loin du PSG, c'est possible !

En effet, l'entraineur allemand souhaite voir Kimpembe arriver chez les Blues, dans l'optique de l'aligner avec Kalidou Koulibaly. Surtout que Jules Koundé pourrait bien échapper à Chelsea et filer à Barcelone. Selon les informations du Daily Mail, la non-venue de Koundé à Chelsea favorisera un mouvement prochain des champions d'Europe 2021 pour Kimpembe. Foot Mercato annonce lui que le PSG a fixé un prix de 50 millions d'euros pour lâcher son champion du monde. C'est 5 millions de moins que l'offre des Blues pour Koundé. Mais problème, Kimpembe ne souhaite pas quitter le Paris Saint-Germain et se veut attaché à son club formateur. La réalité du marché, comme pour Arnaud Kalimuendo, est cependant bien différente de certaines envies des joueurs. Tout pourrait donc s'accélérer pour Kimpembe à Chelsea si Jules Koundé rejoint le Barça. Le PSG a promis une révolution cet été et peu de joueurs semblent avoir leur place déjà attitrée dans le prochain onze type de Christophe Galtier.