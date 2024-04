PSG ‍: Kang-in Lee vire Messi et Neymar des boutiques

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Recruté pour 20 millions d’euros à Majorque l’été dernier, Kang-in Lee est une belle surprise pour sa première saison au PSG. Au-delà de ses performances, le Sud-Coréen a un impact marketing déjà très fort.

Sur tous les plans, Kang-in Lee est une très belle surprise pour sa première saison au Paris Saint-Germain. Avec 4 buts et 3 passes décisives, l’international sud-coréen affiche des statistiques correctes pour un joueur qui est dans la rotation de Luis Enrique, mais qui ne s’est pas encore imposé comme un titulaire indiscutable. Au-delà de ses performances sur le terrain, l’ancien joueur de Majorque et de Valence est également apprécié au PSG… pour sa puissance marketing incroyable. Aussi inattendu que cela puisse paraitre, Kang-in Lee est aujourd’hui l’une des icones de ce nouveau Paris Saint-Germain, notamment en raison de sa popularité folle sur le continent asiatique.

Alors que le club de la capitale a perdu Verratti, Neymar ou encore Messi, il s’est trouvé avec le milieu offensif de 23 ans une nouvelle tête de proue sur le plan marketing. Les chiffres ne mentent pas puisque selon les informations relayées par le Mundo Deportivo, Kang-in Lee est à ce jour le deuxième joueur qui vend le plus de maillots au PSG, derrière l’indétrônable Kylian Mbappé et devant le Titi francilien Warren Zaïre-Emery. Cette popularité importante de Kang-in Lee se mesure également sur les réseaux sociaux du club, dont le nombre de followers en Asie a explosé depuis le transfert de l’ancien meneur de jeu de Majorque. Autant dire que pour le Paris Saint-Germain, recruter une star du continent asiatique a été une excellente idée et il n’est pas impossible que le champion de France en titre répète l’expérience dans les mois à venir et pourquoi pas dès le prochain mercato estival.