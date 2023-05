PSG : Joueurs et direction menacés, le CUP s'énerve

Dans : PSG.

Le PSG vit une crise sans précédent sous l'ère QSI. Alors que le CUP n'était pas présent dans les tribunes du Parc des Princes ce dimanche lors de la débâcle contre Lorient, les Ultras franciliens ont néanmoins fait passer un message fort.

Les Ultras du Collectif Ultras Paris sont passés à l'action ces dernières minutes au Camp des Loges. Alors qu'ils avaient déjà été les auteurs d'un communiqué pour dénoncer l'attitude et la série en cours du PSG et de ses joueurs, une action coup de poing a été menée. Des banderoles cinglantes contre les stars de l'effectif francilien et la direction ont été déployées. Parmi les demandes, le départ de la direction.

01/05/2023

Action Camps des Loges



"LE RAS LE BOL AVANT LE RAZ DE MARÉE..."



"PLUS PERSONNE NE VOUS RESPECTE. POURQUOI ON LE FERAIT ?"



"VOUS NE REPRÉSENTEZ EN RIEN NOTRE VILLE... QUI SE RECONNAIT DANS CE PSG ? CASSEZ VOUS "



DIRECTION DÉMISSION ! pic.twitter.com/acpzwgJmeD — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) May 1, 2023

