PSG : Neymar et Newcastle, pas de mariage au premier regard

Par Guillaume Conte

Le PSG ne retiendra pas Neymar cet été en cas de grosse offre, ce qui est une nouveauté. Le nom de Newcastle est déjà sorti dans la presse européenne. A juste titre ?

Neymar a déjà connu ça, notamment en 2019 quand il avait forcé pour repartir au FC Barcelone, mais ce sont de nouveau des sifflets qui ont ponctué chaque ballon qu’il a touché lors du dernier match au Parc des Princes. La trêve internationale a permis de tempérer un peu la polémique sur la sévérité ou non des supporters du PSG à son égard, mais le bilan de son aventure parisienne pose tout de même question. Le Neymar virevoltant à son arrivée en provenance de Barcelone semble à des années-lumière, et les dirigeants du Paris SG se demandent même si le Brésilien a la motivation et la capacité pour revenir à son meilleur niveau. Pour la première fois depuis sa signature, Neymar pourrait ne pas être retenu en cas de proposition financière d’un autre club. C’est ce que murmure la presse française et espagnole depuis le fiasco de Madrid, dans un signe que l’Emir du Qatar commence à très peu goûter la faible rentabilité du « Ney », qui vient de prolonger un énorme contrat, et parle déjà de retraite internationale, ou de son avenir après le PSG.

Le Barça n'en veut pas, Newcastle en rêve

Mais les clubs qui peuvent se payer Neymar se comptent sur les doigts d’une main. Le FC Barcelone n’a pas vraiment envie de faire des efforts financiers supplémentaires pour un joueur qui a laissé de très bons souvenirs, mais dont le départ a été douloureux. Et cela alors que Xavi reconstruit une équipe à sa guise. Chez les nouveaux riches du football, le nom de Newcastle a déjà été cité comme possible point de chute pour Neymar. Le club anglais, désormais propriété de l’Arabie Saoudite, a les moyens de ses ambitions et pourrait frapper un énorme coup médiatique et sportif. Mais la réalité du terrain va vite prendre les devants, et Neymar ne signera pas - du moins tout de suite - à Newcastle l’été prochain.

Newcastle en C1 pour convaincre Neymar ?

C’est l’avis très tranché du journaliste anglais Pete O’Rourke qui a fait connaitre la tendance dans un entretien à GivemeSport. « Neymar à Newcastle, c’est un peu une chimère à l’heure actuelle. Je ne pense même pas que Newcastle cherchera à réaliser ce transfert. Et surtout je ne pense même pas que Neymar va considérer la possibilité d’aller à Newcastle. Je pense que si c’était le cas, il attendrait que le projet décolle vraiment avant de considérer cette possibilité », a glissé le journaliste, pour qui le fait que Newcastle soit en train d’aller chercher son maintien n’est pas suffisant. Il faudra pour cela que les Magpies passent une saison convaincante en Premier League et se qualifient pour une Coupe d’Europe pour séduire Neymar, ce qui est encore loin d’être le cas.