PSG ‍: Jorge Mendes et Luis Campos font un pacte à 100 millions d'euros

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cité parmi les options du PSG lors du dernier mercato, Rafael Leao n’a finalement pas fait l’objet d’une offre du club parisien. Mais l’international portugais reste une option pour Paris dans l’optique de la saison prochaine.

Malgré un contrat jusqu’en 2028 avec l’AC Milan, Rafael Leao a peu de chances de rester encore quatre ans en Lombardie. L’international portugais a des envies d’ailleurs et aimerait découvrir un nouveau club l’été prochain, après avoir caressé l’espoir de quitter Milan en vain cet été. Orphelin de Kylian Mbappé, parti au Real Madrid après sept ans au Paris Saint-Germain, le club de la capitale française a envisagé la signature de Rafael Leao durant l’été, tout comme celles de Nico Williams ou encore Khvicha Kvaratskhelia mais finalement, c’est Désiré Doué qui a été le seul renfort offensif pour Luis Enrique. L’été prochain, le PSG pourrait être tenté de frapper un grand coup en attaque et selon les informations du site espagnol El Nacional, il n’est pas impossible de voir prochainement Rafael Leao lié au club parisien.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rafael Leão (@iamrafaeleao93)

On le sait, Jorge Mendes a ses entrées au PSG puisqu’il est l’agent de nombreux joueurs de l’effectif à l’instar de Joao Neves, Vitinha, Bradley Barcola et bien d’autres. Et sa relation avec Luis Campos est très cordiale, voire trop cordiale selon certains proches du club. En tout cas, le super agent portugais représente également les intérêts de Rafael Leao et selon les informations du média espagnol, il rêve d’envoyer le n°10 de l’AC Milan au Paris SG dans les mois à venir. « Le FC Barcelone et le PSG apparaissent comme les principaux candidats pour récupérer Leao car les deux clubs cherchent à renforcer leur attaque avec un joueur de son profil » affirme le média, qui explique que la somme à payer pour s’attacher les services de Rafael Leao est déjà connue. Et elle n’est finalement pas si dingue que ça au vu du potentiel du joueur puisque la clause libératoire du Portugais serait proche de 100 ME. A ce prix, le Paris Saint-Germain pourrait être tenté de miser sur l’ancien Lillois, dont le profil n’est pas sans rappeler celui d’un certain Kylian Mbappé.

Jorge Mendes aimerait envoyer Rafael Leao au PSG

Si le PSG venait à ignorer Rafael Leao, ce ne serait en tout cas pas pour des raisons financières car El Nacional affirme que ce prix n’est pas bloquant pour Paris « qui dispose de moyens financiers quasi illimités », écrit le média sur son site. Rafael Leao se considère en fin de cycle à l’AC Milan et a confié comme mission à son agent Jorge Mendes de lui trouver un nouveau club au plus tard l’été prochain. Le représentant historique de Cristiano Ronaldo va maintenant devoir se mettre au travail mais il ne serait donc pas étonnant de voir Rafael Leao être associé au PSG dans les semaines à venir. Les discussions entre Jorge Mendes et Luis Campos seront en tout cas très fluides à ce sujet et il s’agira surtout de savoir si Luis Enrique est favorable à la venue de l’attaquant de l’AC Milan ou non puisque c’est bel et bien le coach espagnol qui a le dernier mot au PSG dorénavant.