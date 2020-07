PSG : Ave Di Maria, il va prolonger à Paris !

Dans : PSG.

Auteur d’une très belle saison sous le maillot du Paris Saint-Germain, Angel Di Maria va bientôt prolonger son contrat avec le club de la capitale française.

Sous les ordres de Thomas Tuchel, Angel Di Maria a probablement atteint le meilleur niveau de sa carrière. Inarrêtable avant la crise du coronavirus, l'international argentin est reparti sur de bonnes bases durant cette préparation estivale. Puisque lors du premier match amical du PSG contre Le Havre le week-end dernier (9-0), l’ailier de 32 ans a délivré deux passes décisives magnifiques pour Icardi et Neymar. Preuve que Di Maria va revenir au top pour la fin de saison, marquée par deux finales de coupes nationales et la conclusion de la Ligue des Champions.

Ces dernières semaines, un certain flou s’était pourtant installé au-dessus de l’avenir de Di Maria. Mais celui-ci va bien vite disparaître, vu que selon les informations du site Parisfans, l’ancien du Real Madrid va prolonger son contrat avec Paris jusqu’en 2023, pendant l’automne. Un bail de deux saisons supplémentaires, plus une autre en option, qui va rassurer tout le monde au PSG. Arrivé en 2015 en provenance de Manchester United dans le cadre d’un transfert de 63 millions d’euros, Di Maria ne partira donc pas gratuitement l’été prochain. Après avoir prolongé Kurzawa, Kimpembe, et donc Di Maria, Leonardo peut désormais s'atteler aux dossiers des prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé.