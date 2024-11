PSG ‍: Joao Neves fait des miracles à Paris

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a pris le meilleur sur Toulouse le week-end passé en Ligue 1. Joao Neves, buteur, aura réalisé une très belle prestation, ponctuée par un but de génie.



Le PSG sera attendu au tournant ce mardi soir en Ligue des champions. Le club de la capitale devra en effet ramener un résultat positif de son déplacement au Bayern Munich. Pour ce faire, les champions de France devront pouvoir compter sur un esprit collectif impérial mais aussi sur le talent de leurs individualités. Joao Neves en fait incontestablement partie. Le génie portugais régale depuis son arrivée au PSG l'été dernier. Face à Toulouse, Neves, buteur, a fait le show. Pour beaucoup de fans et observateurs du club francilien, il est une magnifique raison de regarder du football. Et ce n'est pas Romain Beddouk qui dira le contraire.

Joao Neves met tout le monde d'accord au PSG

Sur l'antenne de France Bleu Paris, le journaliste n'a pas tari d'éloges sur l'ancien joueur du FC Porto. « Joao Neves, c'est une formidable raison de payer pour aller voir un match de foot. Il éblouit de sa classe et de son talent les nuits les plus sombres. Il réchauffe par ses inspirations et sa hargne les soirées les plus froides. A tous ceux qui n'ont pas vu le but de Joao Neves face à Toulouse, faites-le tout de suite. (...) Le geste est d'une pureté que seuls les joueurs d'une grande aisance technique ont. (...) Joao Neves a cette confiance. Il est hyper fun à regarder sur un terrain. Ce petit gabarit technique, intelligent et qui met en difficulté des joueurs plus physiques que lui. Neves a ensuite joué arrière gauche et il s'est adapté », a notamment indiqué Romain Bedddouk, plus que fan de l'ancien joueur du Benfica, qui devra de nouveau faire un grand match ce mardi soir. Ce sera en Ligue des champions contre le Bayern Munich.