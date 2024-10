PSG ‍: Joao Neves brille contre l'OM, Paris a son idôle

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Premier buteur de la soirée, Joao Neves a été le meilleur joueur du PSG dimanche contre l’OM (0-3). L’international portugais s’impose comme l’un des nouveaux tauliers de Luis Enrique au milieu de terrain.

A la conclusion d’un joli mouvement entre Nuno Mendes et Bradley Barcola dès la 6e minute de jeu, Joao Neves a marqué de son empreinte son premier Classique entre l’OM et le PSG ce dimanche au Vélodrome. Dans tous les bons coups offensivement, l’international portugais a été précieux et a rayonné aux côtés de Vitinha et de Zaïre-Emery. Meilleur milieu de terrain du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, l’ancien joueur de poche du Benfica Lisbonne a confirmé dimanche soir dans un match où Paris était très attendu. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si L’Equipe lui a attribué la meilleure note du match avec un 7/10.

Joao Neves la nouvelle star du PSG

« Le Portugais a donc attendu le « Classique » pour marquer son premier but avec Paris. Bien au-delà de cette reprise, l'ex du Benfica a montré à quel point, par sa mobilité, sa justesse technique, il pouvait être un élément essentiel de l'animation offensive. Souvent placé très haut, il a régulièrement fait des appels axiaux tranchants. Sans ballon, il avait pour mission - quasi en individuel - de museler Rabiot. Il y est parvenu » a noté le quotidien national, soulevant le très bon match réalisé par Joao Neves pour sa grande première au Vélodrome. En plus de s’imposer comme un taulier de Luis Enrique, le Portugais devient peu à peu le chouchou de tout un public, comme le démontrent les nombreux messages élogieux des auditeurs sur X.

L1 : A 11 contre 10, le PSG humilie l'OM au Vélodrome https://t.co/doltSgfIXp — Foot01.com (@Foot01_com) October 27, 2024

« Pas très grand, énorme cardio, fort au duel, très bon techniquement, intelligent dans les mouvements, passeur et maintenant buteur… Lui m’impressionne : je lui trouve aucune faiblesse significative. Le package est DINGUE », « Ma satisfaction de la soirée c’est Joao Neves. Quel joueur fantastique, il faut en prendre soin c’est LE crack qu’il pense être » ou encore « Je vais parler Français, a la fin de son aventure au PSG, Joao Neves sera une meilleure recrue que Kylian Mbappé » peut-on lire sur les réseaux sociaux où du côté des supporters parisiens, on commence à sérieusement s’enflammer pour la recrue phare du mercato du PSG. Il faut dire que Joao Neves ne fait rien pour laisser indifférent en livrant des prestations comme celle très aboutie de dimanche face à l’OM.